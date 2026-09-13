Skip to main content

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Recommended for you

Lando Norris praised for firm response to Coca-Cola request after Spanish GP: "Highlight of the Madring"

Formula 1
Formula 1
Spanish GP
Lando Norris praised for firm response to Coca-Cola request after Spanish GP: "Highlight of the Madring"

Jesse Love honors his word and the NASCAR O'Reily Chase gets tighter

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Gateway
Jesse Love honors his word and the NASCAR O'Reily Chase gets tighter

Nico Rosberg: Carlos Sainz must share blame for Madring overtaking issues

Formula 1
Formula 1
Spanish GP
Nico Rosberg: Carlos Sainz must share blame for Madring overtaking issues

Marc Marquez: MotoGP rivals gave me a “present” - and it tastes “sweet”

MotoGP
MotoGP
San Marino GP
Marc Marquez: MotoGP rivals gave me a “present” - and it tastes “sweet”

George Russell closer than ever to giving up on 2026 F1 title

Formula 1
Formula 1
Spanish GP
George Russell closer than ever to giving up on 2026 F1 title

Red Bull defends decision to force Max Verstappen to give back two positions

Formula 1
Formula 1
Spanish GP
Red Bull defends decision to force Max Verstappen to give back two positions

Jimmie Johnson explains decision to bring Josh Berry to Legacy

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Jimmie Johnson explains decision to bring Josh Berry to Legacy

All the results and standings from the 2026 F1 Spanish Grand Prix

Formula 1
Formula 1
Spanish GP
All the results and standings from the 2026 F1 Spanish Grand Prix
Results
Formula 1 Spanish GP

All the results and standings from the 2026 F1 Spanish Grand Prix

After Kimi Antonelli's victory, here are the full results and standings from the Spanish Grand Prix, the 14th round of the 2026 Formula 1 season

Fabien Gaillard
Edited:
Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

2026 Spanish Grand Prix: Race result

All Stats
Cla Driver # Laps Time Interval km/h Pits Points Retirement Chassis Engine
1
A. Kimi Antonelli Mercedes
12 57

1:34'23.754

196.024 1 25 Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 57

+4.351

1:34'28.105

4.351 195.874 1 18 Red Bull Red Bull
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 57

+5.089

1:34'28.843

0.738 195.848 1 15 McLaren Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 57

+29.116

1:34'52.870

24.027 195.022 1 12 Ferrari Ferrari
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 57

+29.829

1:34'53.583

0.713 194.997 2 10 Mercedes Mercedes
6 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 57

+1'26.746

1:35'50.500

56.917 193.067 1 8 Red Bull Red Bull
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 57

+1'34.281

1:35'58.035

7.535 192.815 1 6 Alpine Mercedes
8 Australia O. Piastri McLaren 81 57

+1'35.839

1:35'59.593

1.558 192.762 1 4 McLaren Mercedes
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 56

+1 Lap

1:34'34.162

1 Lap 192.230 1 2 RB Red Bull
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 56

+1 Lap

1:34'35.052

0.890 192.200 1 1 Audi Audi
11 France E. Ocon Haas F1 Team 31 56

+1 Lap

1:34'38.897

3.845 192.070 1 Haas Ferrari
12 France P. Gasly Alpine 10 56

+1 Lap

1:34'49.906

11.009 191.698 1 Alpine Mercedes
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 56

+1 Lap

1:34'52.143

2.237 191.623 1 Audi Audi
14 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 56

+1 Lap

1:35'23.917

31.774 190.559 1 RB Red Bull
15 Thailand A. Albon Williams 23 56

+1 Lap

1:35'49.966

26.049 189.696 1 Williams Mercedes
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 56

+1 Lap

1:35'53.717

3.751 189.572 2 Haas Ferrari
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

+2 Laps

1:34'57.530

1 Lap 188.021 2 Aston Martin Honda
18 Finland V. Bottas Cadillac F1 Team 77 54

+3 Laps

1:35'13.000

1 Lap 184.100 2 Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Williams 55 43

+14 Laps

1:15'48.748

11 Laps 184.088 3 Retirement Williams Mercedes
dnf Mexico S. Perez Cadillac F1 Team 11 31

+26 Laps

54'39.979

12 Laps 183.990 2 Retirement Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 12

+45 Laps

21'01.423

19 Laps 184.845 Retirement Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 6

+51 Laps

10'55.172

6 Laps 177.397 1 Brakes Ferrari Ferrari
View full results

2026 Spanish Grand Prix: Fastest laps

All Stats
Cla Driver # Chassis Engine Lap Time Interval Tyres km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 49

1'35.587

H 203.902
2
A. Kimi Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 57

+0.443

1'36.030

0.443 H 202.961
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 50

+0.476

1'36.063

0.033 S 202.891
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 52

+1.093

1'36.680

0.617 H 201.597
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 52

+1.173

1'36.760

0.080 H 201.430
6 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 49

+1.259

1'36.846

0.086 M 201.251
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 48

+1.639

1'37.226

0.380 M 200.464
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 45

+1.721

1'37.308

0.082 H 200.295
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 52

+1.734

1'37.321

0.013 H 200.269
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 50

+2.250

1'37.837

0.516 S 199.212
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 50

+2.527

1'38.114

0.277 H 198.650
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 49

+2.532

1'38.119

0.005 H 198.640
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 36

+2.554

1'38.141

0.022 H 198.595
14 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 40

+2.624

1'38.211

0.070 H 198.454
15 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 54

+2.809

1'38.396

0.185 M 198.081
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 40

+3.416

1'39.003

0.607 H 196.866
17 Finland V. Bottas Cadillac F1 Team 77 Cadillac Ferrari 45

+3.543

1'39.130

0.127 S 196.614
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 47

+3.810

1'39.397

0.267 H 196.086
19 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+4.252

1'39.839

0.442 S 195.218
20 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 36

+4.608

1'40.195

0.356 H 194.524
21 Mexico S. Perez Cadillac F1 Team 11 Cadillac Ferrari 16

+5.529

1'41.116

0.921 H 192.752
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 11

+7.875

1'43.462

2.346 H 188.382
View full results

2026 F1 Drivers' Championship

Pos. Driver Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain
1 ItalyK. AntonelliMercedes 292 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1
2 United KingdomG. RussellMercedes 211 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 -
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 186 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3
5 MonacoC. LeclercFerrari 167 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 145 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 120 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8
8 FranceI. HadjarRed Bull 71 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - -
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 59 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 31 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7
13 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - -
15 GermanyN. HülkenbergAudi 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10
16 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - -
17 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - -
18 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - -
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 -
21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - -

2026 F1 Constructors' Championship

Pos. Team Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain
1 GermanyMercedes 503 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35
2 ItalyFerrari 358 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12
3 United KingdomMcLaren 306 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19
4 AustriaRed Bull 230 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26
5 ItalyRacing Bulls 77 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - -
8 GermanyAudi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1
9 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - -

Photos from F1 Spanish GP - Sunday

Kimi Antonelli, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Spanish Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi

Spanish Grand Prix - Sunday
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing

Spanish Grand Prix - Sunday
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Spanish Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Spanish Grand Prix - Sunday
Mestiza, F1 paddock

Spanish Grand Prix - Sunday
Zak Brown, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Esteban Ocon, Haas

Spanish Grand Prix - Sunday
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Luis Figo, Audi Garage

Spanish Grand Prix - Sunday
George Russell, Mercedes; Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Jude Bellingham

Spanish Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Spanish Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Spanish Grand Prix - Sunday
Esteban Ocon, Haas

Spanish Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi

Spanish Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin

Spanish Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Fans in the grandstands

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Nico Hülkenberg, Audi

Spanish Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine, Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Esteban Ocon, Haas

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Max Verstappen, Red Bull Racing

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams

Spanish Grand Prix - Sunday
Max Verstappen, Red Bull Racing

Spanish Grand Prix - Sunday
Max Verstappen, Red Bull Racing

Spanish Grand Prix - Sunday
Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Max Verstappen, Red Bull Racing

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes

Spanish Grand Prix - Sunday
Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Spanish Grand Prix - Sunday
Formula 1
50
Read Also:

 

Share Or Save This Story

Previous article 2026 F1 Championship standings: Kimi Antonelli closes in on the title
Next article Red Bull defends decision to force Max Verstappen to give back two positions

Top Comments
More from
Fabien Gaillard

2026 F1 Championship standings: Kimi Antonelli closes in on the title

Formula 1
Formula 1
Spanish GP
2026 F1 Championship standings: Kimi Antonelli closes in on the title

Why Ferrari won’t have to worry about another manhole cover incident at the Madring

Formula 1
Formula 1
Spanish GP
Why Ferrari won’t have to worry about another manhole cover incident at the Madring

How Charles Leclerc's advice to Pierre Gasly came back to bite him in Italian GP qualifying

Formula 1
Formula 1
Italian GP
How Charles Leclerc's advice to Pierre Gasly came back to bite him in Italian GP qualifying

Latest news

Lando Norris praised for firm response to Coca-Cola request after Spanish GP: "Highlight of the Madring"

Formula 1
F1 Formula 1
Spanish GP
Lando Norris praised for firm response to Coca-Cola request after Spanish GP: "Highlight of the Madring"

Jesse Love honors his word and the NASCAR O'Reily Chase gets tighter

NASCAR O'Reilly
NOAP NASCAR O'Reilly
Gateway
Jesse Love honors his word and the NASCAR O'Reily Chase gets tighter

Nico Rosberg: Carlos Sainz must share blame for Madring overtaking issues

Formula 1
F1 Formula 1
Spanish GP
Nico Rosberg: Carlos Sainz must share blame for Madring overtaking issues

Marc Marquez: MotoGP rivals gave me a “present” - and it tastes “sweet”

MotoGP
MGP MotoGP
San Marino GP
Marc Marquez: MotoGP rivals gave me a “present” - and it tastes “sweet”

Feature

Discover prime content

How Norris unfurled a surprising - and "unrepeatable" - Spanish GP pole lap

Formula 1
Spanish GP
By Jake Boxall-Legge
How Norris unfurled a surprising - and "unrepeatable" - Spanish GP pole lap

Audi’s long road back to the top of grand prix racing

Formula 1
Italian GP
By Jake Boxall-Legge
Audi’s long road back to the top of grand prix racing

What we learned from Friday practice at the 2026 F1 Spanish GP

Formula 1
Spanish GP
By Jake Boxall-Legge
What we learned from Friday practice at the 2026 F1 Spanish GP

What F1's risky Madrid bet needs to get right in order to pay off

Formula 1
Spanish GP
By Filip Cleeren
What F1's risky Madrid bet needs to get right in order to pay off
View more