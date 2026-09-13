All the results and standings from the 2026 F1 Spanish Grand Prix
After Kimi Antonelli's victory, here are the full results and standings from the Spanish Grand Prix, the 14th round of the 2026 Formula 1 season
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
2026 Spanish Grand Prix: Race result
|Cla
|Driver
|#
|Laps
|Time
|Interval
|km/h
|Pits
|Points
|Retirement
|Chassis
|Engine
|1
|
A. Kimi Antonelli Mercedes
|12
|57
|
1:34'23.754
|196.024
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|57
|
+4.351
1:34'28.105
|4.351
|195.874
|1
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|L. Norris McLaren
|1
|57
|
+5.089
1:34'28.843
|0.738
|195.848
|1
|15
|McLaren
|Mercedes
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|57
|
+29.116
1:34'52.870
|24.027
|195.022
|1
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|57
|
+29.829
1:34'53.583
|0.713
|194.997
|2
|10
|Mercedes
|Mercedes
|6
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|57
|
+1'26.746
1:35'50.500
|56.917
|193.067
|1
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|F. Colapinto Alpine
|43
|57
|
+1'34.281
1:35'58.035
|7.535
|192.815
|1
|6
|Alpine
|Mercedes
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|57
|
+1'35.839
1:35'59.593
|1.558
|192.762
|1
|4
|McLaren
|Mercedes
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|56
|
+1 Lap
1:34'34.162
|1 Lap
|192.230
|1
|2
|RB
|Red Bull
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|56
|
+1 Lap
1:34'35.052
|0.890
|192.200
|1
|1
|Audi
|Audi
|11
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|56
|
+1 Lap
1:34'38.897
|3.845
|192.070
|1
|Haas
|Ferrari
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|56
|
+1 Lap
1:34'49.906
|11.009
|191.698
|1
|Alpine
|Mercedes
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|56
|
+1 Lap
1:34'52.143
|2.237
|191.623
|1
|Audi
|Audi
|14
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|56
|
+1 Lap
1:35'23.917
|31.774
|190.559
|1
|RB
|Red Bull
|15
|A. Albon Williams
|23
|56
|
+1 Lap
1:35'49.966
|26.049
|189.696
|1
|Williams
|Mercedes
|16
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|56
|
+1 Lap
1:35'53.717
|3.751
|189.572
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|55
|
+2 Laps
1:34'57.530
|1 Lap
|188.021
|2
|Aston Martin
|Honda
|18
|V. Bottas Cadillac F1 Team
|77
|54
|
+3 Laps
1:35'13.000
|1 Lap
|184.100
|2
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|C. Sainz Williams
|55
|43
|
+14 Laps
1:15'48.748
|11 Laps
|184.088
|3
|Retirement
|Williams
|Mercedes
|dnf
|S. Perez Cadillac F1 Team
|11
|31
|
+26 Laps
54'39.979
|12 Laps
|183.990
|2
|Retirement
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|12
|
+45 Laps
21'01.423
|19 Laps
|184.845
|Retirement
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Hamilton Ferrari
|44
|6
|
+51 Laps
10'55.172
|6 Laps
|177.397
|1
|Brakes
|Ferrari
|Ferrari
|View full results
2026 Spanish Grand Prix: Fastest laps
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Lap
|Time
|Interval
|Tyres
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|49
|
1'35.587
|H
|203.902
|2
|
A. Kimi Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|57
|
+0.443
1'36.030
|0.443
|H
|202.961
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|50
|
+0.476
1'36.063
|0.033
|S
|202.891
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|52
|
+1.093
1'36.680
|0.617
|H
|201.597
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|52
|
+1.173
1'36.760
|0.080
|H
|201.430
|6
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|49
|
+1.259
1'36.846
|0.086
|M
|201.251
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|48
|
+1.639
1'37.226
|0.380
|M
|200.464
|8
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|45
|
+1.721
1'37.308
|0.082
|H
|200.295
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|52
|
+1.734
1'37.321
|0.013
|H
|200.269
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|50
|
+2.250
1'37.837
|0.516
|S
|199.212
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|50
|
+2.527
1'38.114
|0.277
|H
|198.650
|12
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|49
|
+2.532
1'38.119
|0.005
|H
|198.640
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|36
|
+2.554
1'38.141
|0.022
|H
|198.595
|14
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|40
|
+2.624
1'38.211
|0.070
|H
|198.454
|15
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|54
|
+2.809
1'38.396
|0.185
|M
|198.081
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|40
|
+3.416
1'39.003
|0.607
|H
|196.866
|17
|V. Bottas Cadillac F1 Team
|77
|Cadillac
|Ferrari
|45
|
+3.543
1'39.130
|0.127
|S
|196.614
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|47
|
+3.810
1'39.397
|0.267
|H
|196.086
|19
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+4.252
1'39.839
|0.442
|S
|195.218
|20
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|36
|
+4.608
1'40.195
|0.356
|H
|194.524
|21
|S. Perez Cadillac F1 Team
|11
|Cadillac
|Ferrari
|16
|
+5.529
1'41.116
|0.921
|H
|192.752
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|11
|
+7.875
1'43.462
|2.346
|H
|188.382
|View full results
2026 F1 Drivers' Championship
|Pos.
|Driver
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|292
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|2
|G. RussellMercedes
|211
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|3
|L. HamiltonFerrari
|191
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|4
|L. NorrisMcLaren
|186
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|5
|C. LeclercFerrari
|167
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|6
|M. VerstappenRed Bull
|145
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|7
|O. PiastriMcLaren
|120
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|8
|I. HadjarRed Bull
|71
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|59
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|31
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|13
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HülkenbergAudi
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|16
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|F. AlonsoAston Martin
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|21
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
2026 F1 Constructors' Championship
|Pos.
|Team
|Points
|1
|Mercedes
|503
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|2
|Ferrari
|358
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|3
|McLaren
|306
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|4
|Red Bull
|230
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|5
|Racing Bulls
|77
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|6
|Alpine
|68
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|17
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|9
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Photos from F1 Spanish GP - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Spanish Grand Prix - Sunday
Share Or Save This Story
Latest news
Lando Norris praised for firm response to Coca-Cola request after Spanish GP: "Highlight of the Madring"
Jesse Love honors his word and the NASCAR O'Reily Chase gets tighter
Nico Rosberg: Carlos Sainz must share blame for Madring overtaking issues
Marc Marquez: MotoGP rivals gave me a “present” - and it tastes “sweet”
How Norris unfurled a surprising - and "unrepeatable" - Spanish GP pole lap
Audi’s long road back to the top of grand prix racing
What we learned from Friday practice at the 2026 F1 Spanish GP
What F1's risky Madrid bet needs to get right in order to pay off
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments