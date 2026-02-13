All the important statistics from day three of the 2026 F1 Bahrain test
From lap counts to the quickest times, these are the essential stats from the final day of Formula 1’s first Bahrain test of 2026
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
After the final day of the first 2026 Formula 1 winter test in Bahrain, here are the key figures to remember from Friday.
Bahrain Test 1, Day 3: Mileage by team
|Team
|Driver(s)
|Total laps completed
|Kilometres covered
|McLaren
|Oscar Piastri
|161
|871
|Ferrari
|Lewis Hamilton
|150
|812
|Williams
|146
|790
|Haas
|145
|785
|Alpine
|Franco Colapinto
|144
|779
|Mercedes
|139
|752
|Red Bull
|120
|649
|Racing Bulls
|Liam Lawson
|119
|644
|Audi
|118
|639
|Cadillac
|104
|563
|Aston Martin
|Lance Stroll
|72
|390
Bahrain Test 1, Day 3: Mileage by engine manufacturer
Oscar Piastri and McLaren were the most active driver and team on Friday at Bahrain Test 1, contributing to Mercedes engines' impressive data haul.
Photo by: Alastair Staley/LAT Images via Getty Images
|Engine
|Team(s)
|Total laps completed
|Kilometres covered
|Average KM
s per team
|Mercedes
|
Mercedes
|590
|3193
|798
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|399
|2159
|720
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|239
|1294
|647
|Audi
|Audi
|118
|639
|639
|Honda
|Aston Martin
|72
|390
|390
Bahrain Testing 1, Day 3: Lap times
|P.
|DRIVER
|TEAM
|Laps
|Time
|Difference
|1
|Antonelli
|Mercedes
|61
|1:33.669s
|2
|Russell
|Mercedes
|78
|1:33.918s
|+0.249s
|3
|Hamilton
|Ferrari
|150
|1:34.209s
|+0.540s
|4
|Piastri
|McLaren
|161
|1:34.549s
|+0.880s
|5
|Verstappen
|Red Bull
|61
|1:35.341s
|+1.672s
|6
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1:35.610s
|+1.941s
|7
|Ocon
|Haas
|75
|1:35.753s
|+2.084s
|8
|Colapinto
|Alpine
|144
|1:35.806s
|+2.137s
|9
|Bearman
|Haas
|70
|1:35.972s
|+2.303s
|10
|Hulkenberg
|Audi
|58
|1:36.291s
|+2.622s
|11
|Albon
|Williams
|78
|1:36.793s
|+2.996s
|12
|Lawson
|Racing Bulls
|119
|1:36.808s
|+3.139s
|13
|Sainz
|Williams
|68
|1:37.186s
|+3.517s
|14
|Perez
|Cadillac
|67
|1:37.365s
|+3.696s
|15
|Bortoleto
|Audi
|60
|1:37.536s
|+3.867s
|16
|Stroll
|Aston Martin
|72
|1:38.165s
|+4.496s
|17
|Bottas
|Cadillac
|37
|1:38.772s
|+5.103s
Bahrain Test 1, Day 3: Red flags
Like his teammate the day before, Valtteri Bottas had to stop the Cadillac on the track on Friday in Sakhir.
Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
|Car
|Driver
|Time
|Reason
|Cadillac
|Bottas
|8:50AM
|Stop on track
|Ferrari
|Hamilton
|4:49PM
|Stop on track
|-
|-
|4:55PM
|FIA test
Top Comments