Formula 1 Bahrain Pre-Season Testing

All the important statistics from day three of the 2026 F1 Bahrain test

From lap counts to the quickest times, these are the essential stats from the final day of Formula 1’s first Bahrain test of 2026

Fabien Gaillard
Published:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Liam Lawson, Racing Bulls

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
George Russell, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Carlos Sainz, Williams

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Franco Colapinto, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Alexander Albon, Williams

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Franco Colapinto, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Franco Colapinto, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Carlos Sainz, Williams

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Franco Colapinto, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
George Russell, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Carlos Sainz, Williams

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Franco Colapinto, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Frederic Vasseur, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Sergio Perez, Cadillac Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Liam Lawson, Racing Bulls

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 3, in photos
59

After the final day of the first 2026 Formula 1 winter test in Bahrain, here are the key figures to remember from Friday.

Read also:

Bahrain Test 1, Day 3: Mileage by team

Team Driver(s) Total laps completed Kilometres covered
McLaren Oscar Piastri 161 871
Ferrari Lewis Hamilton 150 812
Williams

Carlos Sainz

Alex Albon

 146 790
Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

 145 785
Alpine Franco Colapinto 144 779
Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli

 139 752
Red Bull

Max Verstappen

Isack Hadjar

 120 649
Racing Bulls Liam Lawson 119 644
Audi

Gabriel Bortoleto

Nico Hulkenberg

 118 639
Cadillac

Valtteri Bottas

Sergio Perez

 104 563
Aston Martin Lance Stroll 72 390

Bahrain Test 1, Day 3: Mileage by engine manufacturer

Oscar Piastri et McLaren auront été le pilote et l'écurie les plus actifs de la journée de vendredi aux Essais de Bahreïn 1, contribuant à la belle récolte de données des moteurs Mercedes.

Oscar Piastri and McLaren were the most active driver and team on Friday at Bahrain Test 1, contributing to Mercedes engines' impressive data haul.

Photo by: Alastair Staley/LAT Images via Getty Images

Engine Team(s) Total laps completed Kilometres covered Average KM
s per team
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 590 3193 798
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 399 2159 720
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 239 1294 647
Audi Audi 118 639 639
Honda Aston Martin 72 390 390

Bahrain Testing 1, Day 3: Lap times

P. DRIVER TEAM Laps Time Difference
1 Antonelli Mercedes 61 1:33.669s  
2 Russell Mercedes 78 1:33.918s +0.249s
3 Hamilton Ferrari 150 1:34.209s +0.540s
4 Piastri McLaren 161 1:34.549s +0.880s
5 Verstappen Red Bull 61 1:35.341s +1.672s
6 Hadjar Red Bull 59 1:35.610s +1.941s
7 Ocon Haas 75 1:35.753s +2.084s
8 Colapinto Alpine 144 1:35.806s +2.137s
9 Bearman Haas 70 1:35.972s +2.303s
10 Hulkenberg Audi 58 1:36.291s +2.622s
11 Albon Williams 78 1:36.793s +2.996s
12 Lawson Racing Bulls 119 1:36.808s +3.139s
13 Sainz Williams 68 1:37.186s +3.517s
14 Perez Cadillac 67 1:37.365s +3.696s
15 Bortoleto Audi 60 1:37.536s +3.867s
16 Stroll Aston Martin 72 1:38.165s +4.496s
17 Bottas Cadillac 37 1:38.772s +5.103s

Bahrain Test 1, Day 3: Red flags

Comme son équipier la veille, Valtteri Bottas a dû stopper la Cadillac en piste ce vendredi à Sakhir.

Like his teammate the day before, Valtteri Bottas had to stop the Cadillac on the track on Friday in Sakhir.

Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Car Driver Time Reason
Cadillac Bottas 8:50AM Stop on track
Ferrari Hamilton 4:49PM Stop on track
- - 4:55PM FIA test

 

Previous article F1 2026 Bahrain pre-season test: Andrea Kimi Antonelli leads Mercedes 1-2 on day three
Next article "Drive to Survive Season 8" trailer breakdown: What to expect from the docuseries

Top Comments

