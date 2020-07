Austrian Grand Prix: Saturday’s best F1 images

Click on the images below to cycle through them...

Slider List Top three arrive on the grid after qualifying 1 / 45 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Pole man Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 2 / 45 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas celebrates after taking Pole Position 3 / 45 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 4 / 45 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 5 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 6 / 45 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 kicks up some sparks 7 / 45 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 8 / 45 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 9 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 10 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 11 / 45 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, in the pit lane 12 / 45 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 13 / 45 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 14 / 45 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 15 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 16 / 45 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 17 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 18 / 45 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 19 / 45 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 20 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 21 / 45 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 22 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 23 / 45 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 24 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 25 / 45 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 26 / 45 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43 in action 27 / 45 Photo by: Motorsport Images Marshals recover the car of Nicholas Latifi, Williams FW43 28 / 45 Photo by: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 29 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 and George Russell, Williams FW43 30 / 45 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 31 / 45 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 32 / 45 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 33 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 34 / 45 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 35 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 and Sergio Perez, Racing Point RP20 36 / 45 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 37 / 45 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 38 / 45 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 39 / 45 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 40 / 45 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 41 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 42 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point 43 / 45 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20, leads Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 44 / 45 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 45 / 45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

