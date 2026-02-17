Skip to main content

Formula 1 Bahrain Pre-Season 1

Bahrain F1 test week 2: Who is driving when?

The 2026 Formula 1 pre-season continues with the second and final three-day test in Bahrain. Here are the driving schedules for this week, continuously updated.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Edited:
Valtteri Bottas, Cadillac

As was the case last week, all 11 Formula 1 teams will each enter one car per day over the second three-day Bahrain test, which runs from Wednesday 18 to Friday 20 February. Motorsport.com will be on-site to bring you all the latest news and insight from the paddock, as well as live timing.

Cars will hit the track from 10am to 2pm and from 3pm to 7pm local Bahrain time (AST, GMT+3). Here's how teams will split their line-ups across each day, with many electing to split their drivers between the morning and afternoon sessions. This overview will be updated as teams confirm their line-ups.

Bahrain Test 2 Line-ups

Team Wednesday Thursday Friday
McLaren - - -
Mercedes - - -
Red Bull - - -
Ferrari - - -
Williams - - -
Racing Bulls Lindblad / Lawson Lawson Lindblad
Aston Martin Stroll / Alonso Alonso Stroll
Haas - - -
Audi - - -
Alpine Gasly / Colapinto Colapinto Gasly
Cadillac - - -

Following the second Bahrain test, the F1 circus travels to Australia for the 2026 season opener on 8 March.

We'll continue to update this as more driver sessions are announced ahead of the Bahrain test. 

