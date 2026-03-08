Skip to main content

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Recommended for you

Why now isn't the right time to panic over "artificial" 2026 F1 racing

Formula 1
Australian GP
Why now isn't the right time to panic over "artificial" 2026 F1 racing

Max Verstappen to enter Nurburgring 24 Hours with Mercedes

NLS
Max Verstappen to enter Nurburgring 24 Hours with Mercedes

Have your say: What did you think of the first race of F1’s new era?

Formula 1
Australian GP
Have your say: What did you think of the first race of F1’s new era?

Who slept best last night: Toto Wolff

Formula 1
Australian GP
Who slept best last night: Toto Wolff

Who slept worst last night: Adrian Newey

Formula 1
Australian GP
Who slept worst last night: Adrian Newey

NASCAR, Goodyear and Ryan Blaney get a win in Phoenix

NASCAR Cup
Phoenix
NASCAR, Goodyear and Ryan Blaney get a win in Phoenix

Complete 2026 NASCAR Cup championship standings after Phoenix I

NASCAR Cup
Phoenix
Complete 2026 NASCAR Cup championship standings after Phoenix I

Joey Logano takes responsibility for violent restart crash after 'rough day'

NASCAR Cup
Phoenix
Joey Logano takes responsibility for violent restart crash after 'rough day'
Formula 1 Australian GP

Charles Leclerc likened new F1 racing to "Mario Kart" after Australian GP

Ferrari driver Charles Leclerc likened Formula 1’s new 2026 racing rules to "Mario Kart" after the Australian Grand Prix

Lydia Mee Ronald Vording
Edited:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: William West - AFP - Getty Images

The season-opening Australian Grand Prix weekend was the first real opportunity for drivers, teams and fans to see the reality of the new Formula 1 regulations.

Interestingly, during and after the race, multiple drivers likened the racing to a video game, with Charles Leclerc claiming a similarity to Mario Kart.

Ferrari had an impressive start. Leclerc went from fourth on the grid to take the lead from Mercedes' George Russell and Lewis Hamilton climbed from seventh to third. The opening laps of the race featured an exciting battle between Leclerc and Russell as the Briton fought to take the race lead back. 

The battle continued for the first phase of the race before a virtual safety car resulted in opposing strategies for Mercedes and Ferrari.

During the back-and-forth with Russell, Leclerc joked that it felt like Mario Kart as both drivers swapped positions, clearly referencing the newly introduced overtake and boost modes. "This is like the mushroom in Mario Kart," the Monegasque driver said over the team radio.

This was not the first reference to gaming from drivers this weekend. While speaking to Sky Sports F1's Martin Brundle during the grid walk, Cadillac driver Sergio Perez said with a cheeky smile, "Let's see what happens in this video game race."

 

Haas driver Oliver Bearman was also asked if it felt like playing a video game. "Yeah, a little bit," he told the media. "It was like I was in F1 and everyone else was in F2. But then, of course, you have to recharge the battery again, because otherwise you're dead into the next straight.

"So, it's a lot of stuff to think about, which is complicated, but the fact that I finished P7 means that I'm happy, even if the car has not been the most fun to drive this weekend."

Photos from Australian GP - Sunday

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Australian GP - Sunday, in photos
Entertainers

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Australian GP - Sunday, in photos
Zak Brown, McLaren

Australian GP - Sunday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Australian GP - Sunday, in photos
Liam Lawson, Racing Bulls

Australian GP - Sunday, in photos
Carlos Sainz, Williams

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Australian GP - Sunday, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Alexander Albon, Williams

Australian GP - Sunday, in photos
The 2026 F1 drivers photo

Australian GP - Sunday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Sam Brabham drives a Brabham BT-19 on track

Australian GP - Sunday, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Sam Brabham drives a Brabham BT-19 on track

Australian GP - Sunday, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Australian GP - Sunday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Australian GP - Sunday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Australian GP - Sunday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Australian GP - Sunday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Australian GP - Sunday, in photos
Franco Colapinto, Alpine, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren

Australian GP - Sunday, in photos
Carlos Sainz, Williams

Australian GP - Sunday, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Australian GP - Sunday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Australian GP - Sunday, in photos
Alexander Albon, Williams

Australian GP - Sunday, in photos
Oliver Bearman, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Lando Norris, McLaren

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Sergio Perez, Cadillac Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Australian GP - Sunday, in photos
Liam Lawson, Racing Bulls

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Australian GP - Sunday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Australian GP - Sunday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Australian GP - Sunday, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Australian GP - Sunday, in photos
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Australian GP - Sunday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Australian GP - Sunday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Toto Wolff, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Australian GP - Sunday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Australian GP - Sunday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Sunday, in photos