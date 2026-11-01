Formula 1 Mexican GP

F1 2026 qualifying head-to-head: Mexico GP

Here's how things stand in the 2026 team-mate duels following qualifying at Formula 1's Mexico Grand Prix

Ed Hardy Ben Vinel

Published: Nov 1, 2026, 10:03 AM

Copy link

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on WhatsApp

Share on Linkedin

Share on Pinterest

Share on Viber

Add as a preferred source

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

After every Formula 1 qualifying session, Motorsport.com publishes each team's qualifying record in terms of team-mate battles.

This record is based exclusively on qualifying results so that grid penalties don't alter the statistics.

When a driver can't put in a representative lap time due to a technical issue or an incident, this will be mentioned in the table.

Read Also:

McLaren

Oscar Piastri

8-17

(7-12 without sprints)

Lando Norris

5

Australia Australia

6

(+0.095s in Q3)

5

(+0.083s in SQ3)

China China (sprint)

3

5

China China

6

(+0.058s in Q3)

3

Japan  Japan

5

(+0.277s in Q3)

3

(+0.239s in SQ3)

United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s in Q3)

United States Miami

4

4

(+0.019s in SQ3)

Canada Canada (sprint)

3

4

(+0.052s in Q3)

Canada Canada

3

7

Monaco Monaco

8

(+0.141s in Q3)

 7
(+0.089s in Q3) 

Spain Barcelona 

4

7

(+0.009s in Q3)

Austria Austria

6

7

(+0.032s in SQ3)

United Kingdom Britain (sprint)

6

8

(+0.155s in Q3)

United Kingdom Britain

6

7

(+0.215s in Q3)

Belgium Belgium

3

5

(+0.477s in Q3)

Hungary Hungary

1

4

(+0.058s in SQ3)

Netherlands Netherlands (sprint)

2

4

(+0.142s in Q3)

Netherlands Netherlands

1

3

Italy Italy

 9

(+0.290s in Q3)

7

(+0.470s in Q3)

Spain Spain

1

3

Azerbaijan Azerbaijan

5

(+0.308s in Q3 - technical issue)

7

(+0.005s in Q3)

Bahrain Bahrain in Malaysia Malaysia

6

4

Singapore Singapore (sprint)

5

(+0.133s in SQ3)

7

(+0.148s in Q3)

Singapore Singapore

5

7

United States United States

8

(+0.246s in Q3) 

13

(+0.918s in Q2) 

Mexico Mexico

6

Mercedes

George Russell 12-13

(8-11 without sprints)

Kimi Antonelli

1

Australia Australia

2

(+0.293s in Q3)

1 China China (sprint)

2

(+0.289s in SQ3)

2

(+0.222s in Q3)

China China

1

2

(+0.298s in Q3)

Japan  Japan

1

6

(+0.402s in SQ3)

United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s in Q3)

United States Miami

1

1

Canada Canada (sprint)

2

(+0.068s in SQ3)

1

Canada Canada

2

(+0.068s in Q3)

6

(+0.394s in Q3)

Monaco Monaco

1

1

Spain Barcelona 

 3

(+0.319s in Q3)

1

Austria Austria

4

(+0.301s in Q3)

5

(+0.346s in SQ3)

United Kingdom Britain (sprint)

2

4

(+0.370s in Q3)

United Kingdom Britain 1

4

(+0.508s in Q3)

Belgium Belgium  1

7

(+0.281s in Q3)

Hungary Hungary 4

1

Netherlands Netherlands (sprint)

5

(+0.227s in SQ3)

2 Netherlands Netherlands

3

(+0.031s in Q3)

 2 Italy Italy

7

(+0.247s in Q3 - engine penalty)

6

(+0.314s in Q3)

Spain Spain

2

1

Azerbaijan Azerbaijan

16

(+1.889s in Q1 - crash)

8

(0.240s in Q3)

Bahrain Bahrain in Malaysia Malaysia

4

2

Singapore Singapore (sprint)

7

(+0.573s in SQ3)

6

(+0.185s in Q3)

Singapore Singapore

4

6

(+0.441s in Q3)

United States United States

 1

2

Mexico Mexico

 5

(+0.184s in Q3)

Red Bull

Max Verstappen 17-4

(12-4 without sprints)

Isack Hadjar no lap time in Q1 – went off Australia Australia

3

8 China China (sprint)

10

(+0.469s in SQ3)

8 China China

9

(+0.119s in Q3)

11

(+0.158s in Q2)

 Japan Japan

8

5

United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s in SQ3)

2

United States Miami

DSQ - technical breach

(+0.825s in Q3)

7

Canada Canada (sprint)

8

(+0.101s in SQ3)

6

Canada Canada

7

(+0.028s in Q3)

2

Monaco Monaco

5

(+0.340s in Q3)

5

Spain Barcelona 

6

(+0.056s in Q3) 

5

Austria Austria

8

(+0.157s in Q3)

3

United Kingdom Britain (sprint)

8

(+0.138s in SQ3)

7

(+0.147s in Q3)

United Kingdom Britain

5

2

Belgium Belgium

10

(no lap time - grid penalty)

6

Hungary Hungary

8

(+0.131s in Q3)

8

(+0.581s in Q3)

Azerbaijan Azerbaijan

4

 1

Bahrain Bahrain in Malaysia Malaysia

3

(+0.428s in Q3)

1

Singapore Singapore (sprint)

9

(no lap time in SQ3 - track limits)

1

Singapore Singapore

20

(no lap time in Q1 - technical issue)

2

United States United States

 3

(+0.036s in Q3)

4

Mexico Mexico

7

(+0.208s in Q3)

Max Verstappen 4-0

(3-0 without sprints)

Liam Lawson 6 Netherlands Netherlands (sprint)

11

(+0.365s in SQ2)

7 Netherlands Netherlands

8

(+0.115s in Q3)

 6 Italy Italy

14

(+0.633s in Q2 - impeded)

3

Spain Spain

8

(+0.352s in Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

13-12

(10-9 without sprints)

Lewis Hamilton 4 Australia Australia

7

(+0.151s in Q3)

6

(+0.367s in SQ3)

China China (sprint)

4

4

(+0.013s in Q3)

China China 3

4

Japan  Japan

6

(+0.162s in Q3)

4

United States Miami (sprint)

7

(+0.379s in SQ3)

3

United States Miami

6

(+0.176s in Q3)

6

(+0.084s in SQ3)

Canada Canada (sprint)

5

8

(+0.108s in Q3)

Canada Canada

5

5

(+0.072s in Q3)

Monaco Monaco

3

10

(no lap time - crash in Q3) 

Spain Barcelona 

 2

2

Austria Austria

 3

(+0.059s in Q3)

4

(+0.327s in SQ3)

United Kingdom Britain (sprint)

1

2

United Kingdom Britain

3

(+0.172s in Q3)

5

Belgium Belgium

6

(+0.002s in Q3)

3

(+0.226s in Q3)

Hungary Hungary

2

3

Netherlands Netherlands (sprint)

7

(+0.569s in SQ3)

6

(+0.064s in Q3)

Netherlands Netherlands 5

4

Italy Italy

 5

(+0.007s in Q3)

5

(+0.006s in Q3)

Spain Spain

4

2 Azerbaijan Azerbaijan

6

(+0.495s in Q3)

5

(+0.238s in Q3)

Bahrain Bahrain in Malaysia Malaysia

2

3

Singapore Singapore (sprint)

6

(+0.303s in SQ3)

2 Singapore Singapore

3

(+0.069s in Q3)

4

United States United States

5

(+0.044s in Q3) 

3

(+0.119s in Q3)

Mexico Mexico

1

Williams

Alexander Albon 6-17

(3-15 without sprints)

Carlos Sainz

15

Australia Australia DNS

18

(+0.544s in SQ1)

China China (sprint)

17

18

(+0.455s in Q1)

China China

17

17

(+0.161s in Q1)

Japan  Japan

16

14

United States Miami (sprint)

15

(+0.008s in SQ2)

16

(+0.378s in Q2)

United States Miami

14

DNS - FP1 crash

Canada Canada (sprint)

10

18

(+0.575s in Q1)

Canada Canada

15

11

Monaco Monaco

12
(+0.028s in Q2)

 18

(+0.543s in Q1)

Spain Barcelona 

16

18

(+0.257s in Q1)

Austria Austria

17

16

(+0.453s in SQ2)

United Kingdom Britain (sprint)

15

16

(+0.120s in Q2)

United Kingdom Britain

15

17

(+0.040s in Q1)

Belgium Belgium

15

19

(+0.037s in Q1)

Hungary Hungary

18

16

Netherlands Netherlands (sprint)

18

(+0.142s in SQ1)

16 Netherlands Netherlands

17

(+0.022s in Q1) 

 18

(+0.740s in Q1 - engine penalty)

Italy Italy

15

 16

Spain Spain

17

(+0.005s in Q1)

13

(+0.372s in Q2)

Azerbaijan Azerbaijan

9

20 

(+0.949s in Q1)

Bahrain Bahrain in Malaysia Malaysia

13

19

Singapore Singapore (sprint)

22

(+1.246s in SQ1)

18

(+0.515s in Q1)

Singapore Singapore

14

20

(+0.197s in Q1)

United States United States

19 

17

(+0.109s in Q1)

Mexico Mexico

16

Racing Bulls

Arvid Lindblad 7-13

(6-10 without sprints)

Liam Lawson

9

(+1.253s in Q3)

Australia Australia

8

15

(+0.334s in SQ2)

China China (sprint) 13

15

(+0.019s in Q2)

China China 14

10

Japan  Japan

14

(+0.386s in Q2)

16

United States Miami (sprint)

17

(+0.171s in SQ1)

17

(+0.538s in Q1)

United States Miami

12

9

Canada Canada (sprint)

DNS

9

Canada Canada

12

(+0.349s in Q2)

15

(+0.777s in Q2)

Monaco Monaco

10

11

(+0.255s in Q2)

Spain Barcelona 

8

10

(+0.052s in Q3)

Austria Austria

9

10

(+0.440s in SQ3)

United Kingdom Britain (sprint)

9

9

United Kingdom Britain

10

(+0.411s in Q3)

8

Belgium Belgium

11

(+0.491s in Q2)

9

Hungary Hungary

11

(+0.405s in Q2)

15

(+0.246s in Q2)

Azerbaijan Azerbaijan

 12

16

(no time - grid penalty)

Bahrain Bahrain in Malaysia Malaysia

11

17

(+0.281s in SQ1)

Singapore Singapore (sprint)

8

10

(+0.412s in Q3)

Singapore Singapore

9

9

United States United States

10

(No lap time in Q3) 

9

(+0.088s in Q3)

Mexico Mexico

8

Arvid Lindblad 4-0

(3-0 without sprints)

Yuki Tsunoda 10 Netherlands Netherlands (sprint)

12

(+0.360s in SQ2)

10 Netherlands Netherlands

12

(+0.102s in Q2)

10  Italy Italy

17

(+1.028s in Q1)

10 

Spain Spain

15

(+0.880s in Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 3-19

(2-15 without sprints)

Fernando Alonso DNS Australia Australia

17

20

(+0.570s in SQ1)

China China (sprint) 19

21

(+0.792s in Q1)

China China 19

22

(+0.274s in Q1)

Japan  Japan  21

no lap time

United States Miami (sprint)  not classified

19

(+0.066s in Q1)

United States Miami 18

18

(+0.594s in SQ1)

Canada Canada (sprint)

16

21

(+0.999s in Q1)

Canada Canada

19

22

(+0.712s in Q1)

Monaco Monaco

21

21

Spain Barcelona 

 22

(+0.057s in Q1)

 22
(+0.421s in Q1)

Austria Austria

21

22

(+0.078s in SQ1)

United Kingdom Britain (sprint)

21

21

United Kingdom Britain

22

(+0.162s in Q1)

22

(+0.175s in Q1)

Belgium Belgium

21

20

(+0.533s in Q1)

Hungary Hungary

16

19

Netherlands Netherlands (sprint)

22

(+0.623s in SQ1 - active aero failure)

19

(+0.168s in Q1)

Netherlands Netherlands

18

22

(+0.072s in Q1)

Italy Italy

21

 DNS

Spain Spain

18

21

(+0.744s in Q1)

Azerbaijan Azerbaijan

19

14

(+0.346s in Q2)

Bahrain Bahrain in Malaysia Malaysia

12

18

(+0.702s in SQ1)

Singapore Singapore (sprint)

15

19

(+0.723s in Q1)

Singapore Singapore 17

18

(+0.437s in Q1)

United States United States

15

20

(+0.164s in Q1)

Mexico Mexico

18

Haas

Esteban Ocon 6-17

(4-13 without sprints)

Oliver Bearman

13

(+0.180s in Q2)

Australia Australia

12

12

(+0.138s in SQ2)

China China (sprint) 9

13

(+0.341s in Q2)

China China 10

12

Japan  Japan

18

(+0.175s in Q1)

18

(+0.631s in SQ1)

United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s in Q2)

United States Miami 13

14

Canada Canada (sprint)

15

(+0.269s in SQ2)

17

(+0.396s in Q1)

Canada Canada

16

17

Monaco Monaco

19

(+0.092s in Q1)

 17

(+0.502s in Q1)

Spain Barcelona 

15

15

(+0.294s in Q2)

Austria Austria

13

18

(+0.631s in SQ1)

United Kingdom Britain (sprint)

17

17

(+0.110s in Q1)

United Kingdom Britain

14

18

(+0.688s in Q1)

Belgium Belgium

16

15

Hungary Hungary

17

(+0.223s in Q1)

15

Netherlands Netherlands (sprint)

17

(+0.225s in SQ1)

15

Netherlands Netherlands

20

(+0.282s in Q1)

 16

(+0.698s in Q2 - older engine spec)

Italy Italy

12

 13

Spain Spain DNS (FP3 crash)

14

(+0.241s in Q2 - yellow flag)

Azerbaijan Azerbaijan

11

19

(+0.253s in Q1)

Bahrain Bahrain in Malaysia Malaysia

18

16

(+0.945s in SQ2)

Singapore Singapore (sprint)

13

13

(+0.415s in Q2)

Singapore Singapore

12

17

(+0.356s in Q1)

United States United States

16 

RYO HIRAKAWA 0-1

(0-1 without sprints)

Oliver BEARMAN

19

(+0.875s in Q1)

Mexico Mexico

15

Audi

Nico Hulkenberg 13-12

(10-9 without sprints)

Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s in Q2)

Australia Australia

10

11 China China (sprint)

14

(+0.139s in SQ2)

11 China China

16

(+0.611s in Q2 - crash)

13

(+0.397s in Q2)

Japan  Japan

9

12

(+0.025s in SQ2)

United States Miami (sprint)

11

11

United States Miami

22

(+4,092s in Q1 - brake issue)

11

Canada Canada (sprint)

12

(+0.032 in SQ2)

11

Canada Canada

13

(+0.185s in Q2)

13

Monaco Monaco

16

(no lap time in Q2 – Q1 crash)

9

Spain Barcelona 

12

(+0.233s in Q2) 

14

(+0.318s in Q2)

Austria Austria

12

13

(+0.028s in SQ2)

United Kingdom Britain (sprint)

12

13

(+0.615s in Q2)

United Kingdom Britain

11 

14

(+0.589s in Q2 - hydraulic leak)

Belgium Belgium

9

10

Hungary Hungary

14

(+0.466s in Q2)

14

(+0.830s in SQ2)

Netherlands Netherlands (sprint)

9

13

(+0.364s in Q2)

Netherlands Netherlands

9

13

(+0.262s in Q2)

Italy Italy

11

11

Spain Spain

12

(+0.165s in Q2)

18

(+0.121s in Q1)

Azerbaijan Azerbaijan

17

17 

(+0.864s in Q1)

Bahrain Bahrain in Malaysia Malaysia

10

12

Singapore Singapore (sprint)

14

(+0.046s in SQ2)

11

Singapore Singapore

15

(+0.874s in Q2)

12

United States United States

13

(+0.533s in Q2) 

11

Mexico Mexico

14

(+0.374s in Q2)

Alpine

Pierre Gasly 18-6

(14-4 without sprints)

Franco Colapinto

14

Australia Australia

16

(+0.769s in Q2)

7 China China (sprint)

16

(+0.922s in SQ2)

7 China China

12

(+0.354s in Q2)

7 Japan  Japan

15

(+0.753s in Q210

10

(+0.154s in SQ3)

United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s in Q3)

United States Miami 8

19

(+1.158s in SQ1)

Canada Canada (sprint) 13

14

(+0.330s in Q2)

Canada Canada 10

9

Monaco Monaco

14

(+0.233s in Q2)

14

(+0.070s in Q2)

Spain Barcelona 

13

11

Austria Austria

16

(+0.948 in Q2)

11

United Kingdom Britain (sprint)

14

(+0.501s in SQ2)

12

United Kingdom Britain

19

(+0.976s in Q1)

12

Belgium Belgium

13

(+0.061s in Q2)

12

Hungary Hungary

13

(+0.183s in Q2)

8

Netherlands Netherlands (sprint)

13

(+0.719s in SQ2)

11

Netherlands Netherlands

14

(+0.184s in Q2)

1

Italy Italy

8

(+0.434s in Q3)

14

(+0.715s in Q2)

Spain Spain

9

7

Azerbaijan Azerbaijan

10

(+0.916s in Q3)

9

Bahrain Bahrain in Malaysia Malaysia

15

(no time - grid penalty)

10 Singapore Singapore (sprint)

11

(+0.094s in SQ2)

8

Singapore Singapore

16

(+1.185s in Q2)

11

United States United States

14

(+0.642s in Q2) 

10

Mexico Mexico

12

(+0.362s in Q2)

Cadillac

Sergio Perez 15-9

(11-8 without sprints)

Valtteri Bottas

18

Australia Australia

19

(+0.639s in Q1)

DNS

China China (sprint) 21

22

(+1.470s in Q1)

China China 20

19

Japan Japan

20

(+0.124s in Q1)

19

United States Miami (sprint)

20

(+0.571s in SQ1)

21

(+0.338s in Q1)

United States Miami

20

17

Canada Canada (sprint)

20

(+0.864s in SQ1)

20 Canada Canada

22

(+0.843s in Q1)

18 Monaco Monaco

20

(+0.536s in Q1)

19 Spain Barcelona 

20

(+0.212s in Q1) 

19 Austria Austria

20

(+0.085s in Q1)

19 United Kingdom Britain (sprint)

20

(+0.244s in SQ1)

20

(+0.713s in Q1)

United Kingdom Britain

18

20

(+0.148s in Q1 - deployment issue)

Belgium Belgium

19

22

(+0.436s in Q1)

Hungary Hungary

21

21

(+0.073s in SQ1)

Netherlands Netherlands (sprint)

20

22

(+0.229s in Q1)

Netherlands Netherlands

21

20

(+0.231s in Q1)

Italy Italy

19

19

Spain Spain

20

(+0.098s in Q1)

20

Azerbaijan Azerbaijan

22

(+1.632s in Q1 - yellow flag)

22

(+0.322s in Q1)

Bahrain Bahrain in Malaysia Malaysia

21

20

Singapore Singapore (sprint)

21

(+0.108s in SQ1)

20 Singapore Singapore

21

(+0.861s in Q1)

21

United States United States

22

(+0.090s in Q1) 

21

Mexico Mexico

22

(+0.747s in Q1)

We want your opinion!

What would you like to see on Motorsport.com?

Take our 5 minute survey.

- The Motorsport.com Team

Read and post comments

Read also :

Share Or Save This Story

Copy link

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on WhatsApp

Share on Linkedin

Share on Pinterest

Share on Viber

Previous article Red Bull drivers fear Mexico start, Max Verstappen jokes: “A Le Mans start would be just as quick”

Top Comments

There are no comments at the moment. Would you like to write one?

View More & Comment

More from

Ed Hardy



Isack Hadjar formally warned for fan incident in F1 Mexico GP paddock

Formula 1

Formula 1

Mexican GP

16 h

Isack Hadjar formally warned for fan incident in F1 Mexico GP paddock



Mercedes out of performance window at Mexico GP - George Russell

Formula 1

Formula 1

Mexican GP

18 h

Mercedes out of performance window at Mexico GP - George Russell



Haas drops Esteban Ocon for F1 Mexico GP

Formula 1

Formula 1

Mexican GP

19 h

Haas drops Esteban Ocon for F1 Mexico GP

Latest news



Yamaha to boycott Qatar Grand Prix amid ongoing Middle East war

MotoGP

MGP MotoGP

Malaysian GP

6 min

Yamaha to boycott Qatar Grand Prix amid ongoing Middle East war



F1 2026 qualifying head-to-head: Mexico GP

Formula 1

F1 Formula 1

Mexican GP

9 min

F1 2026 qualifying head-to-head: Mexico GP



Red Bull drivers fear Mexico start, Max Verstappen jokes: “A Le Mans start would be just as quick”

Formula 1

F1 Formula 1

Mexican GP

13 min

Red Bull drivers fear Mexico start, Max Verstappen jokes: “A Le Mans start would be just as quick”



Alex Marquez skips controversial Qatar GP to undergo surgery

MotoGP

MGP MotoGP

Malaysian GP

36 min

Alex Marquez skips controversial Qatar GP to undergo surgery

Feature

Discover prime content



Why Isack Hadjar deserves a medal, not a warning, after paddock "incident"

Formula 1

Mexican GP

By Stuart Codling

Why Isack Hadjar deserves a medal, not a warning, after paddock "incident"



What we learned from Friday practice at the 2026 Mexico GP

Formula 1

Mexican GP

By Jake Boxall-Legge

What we learned from Friday practice at the 2026 Mexico GP



What’s the state of play at F1’s smallest team?

Formula 1

By Jake Boxall-Legge

What’s the state of play at F1’s smallest team?



Is history really repeating itself? What Christian Horner’s Adrian Newey claim says about Aston Martin and Red Bull

Formula 1

By Ronald Vording

Is history really repeating itself? What Christian Horner’s Adrian Newey claim says about Aston Martin and Red Bull

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Subscribe now Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?
Reload page

Manage Alerts

Subscribe