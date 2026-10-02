Skip to main content

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Recommended for you

Sheldon Creed leaves Haas for Sam Hunt Racing in multi-year NASCAR O'Reilly deal

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Las Vegas II
Sheldon Creed leaves Haas for Sam Hunt Racing in multi-year NASCAR O'Reilly deal

WRC Sardinia: Title wide open after double Hyundai drama

WRC
WRC
Rally Italy
WRC Sardinia: Title wide open after double Hyundai drama

LIVE: IMSA Petit Le Mans finale lap-by-lap commentary and race updates

IMSA
IMSA
Petit Le Mans
LIVE: IMSA Petit Le Mans finale lap-by-lap commentary and race updates

Why Malaysia would be the best place for F1’s first wet-weather race in 2026

Formula 1
Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
Why Malaysia would be the best place for F1’s first wet-weather race in 2026

You Ask The Questions: Emerson Fittipaldi

Formula 1
Azerbaijan GP
You Ask The Questions: Emerson Fittipaldi

Ferrari’s Vigna on Vasseur and fake news: “There is only one reality”

Formula 1
Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
Ferrari’s Vigna on Vasseur and fake news: “There is only one reality”

The wide world of strategy options expected in F1's Bahrain GP in Malaysia

Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
The wide world of strategy options expected in F1's Bahrain GP in Malaysia

Max Verstappen responds to George Russell: "Maybe I should take him to the sauna!"

Formula 1
Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
Max Verstappen responds to George Russell: "Maybe I should take him to the sauna!"
Preview
Formula 1 Bahrain GP in Malaysia

F1 Bahrain GP in Malaysia: Sunday schedule, weather forecast and how to watch

What time the 2026 Formula 1 Bahrain Grand Prix in Malaysia starts, plus the full Sepang schedule, weather forecast and how to watch live for free

Michael Banovsky
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Formula 1 heads into Sunday at Sepang with Max Verstappen on pole after dominating qualifying for the Bahrain GP in Malaysia.

The Red Bull driver topped all three qualifying sessions to claim his first pole position of the 2026 season and his first since the 2025 Abu Dhabi GP. Verstappen’s final lap put him 0.298s clear of Lewis Hamilton, who will start alongside him on the front row for Ferrari.

Isack Hadjar qualified third but will drop five places after taking a new internal combustion engine outside his allocation. That promotes championship leader Andrea Kimi Antonelli to third on the grid, ahead of Charles Leclerc, Lando Norris and Oscar Piastri. George Russell starts seventh, with Hadjar dropping to eighth.

Sepang’s heat, abrasive surface and persistent threat of rain could make strategy especially important on Sunday, while the two long straights will also put energy deployment under pressure throughout the race.

Here is everything you need to know ahead of the Bahrain GP in Malaysia.

Read Also:

How can I watch the F1 Bahrain GP in Malaysia?

Broadcast coverage of Formula 1 varies by region. For viewers in the United Kingdom, Sky Sports continues as the championship’s exclusive broadcaster, showing every session live throughout the 2026 season. F1 coverage can also be streamed via Sky Go or NOW, with highlights available free-to-air on Channel 4.

In the United States, Apple TV is the primary broadcast partner for the 2026 season and will make the entire Bahrain GP in Malaysia weekend available to stream free of charge. No active Apple TV subscription is required to watch any of the on-track sessions.

F1 TV remains the series’ global subscription streaming service.

Motorsport.com will provide live coverage and updates throughout the Bahrain GP in Malaysia weekend.

F1 Bahrain GP in Malaysia Sunday schedule

Times local to Sepang:

Sunday, October 4 — 2026 Bahrain Grand Prix in Malaysia — 3:00pm MYT

For UK viewers:

Sunday, October 4 — 2026 Bahrain Grand Prix in Malaysia — 8:00am BST

For US Eastern Time viewers:

Sunday, October 4 — 2026 Bahrain Grand Prix in Malaysia — 3:00am ET

F1 Bahrain GP in Malaysia full weekend schedule

All times local to Sepang:

  • Friday, October 2 — free practice 1 — 12:30pm MYT
  • Friday, October 2 — free practice 2 — 4:00pm MYT
  • Saturday, October 3 — free practice 3 — 12:30pm MYT
  • Saturday, October 3 — qualifying — 4:00pm MYT
  • Sunday, October 4 — 2026 Bahrain Grand Prix in Malaysia — 3:00pm MYT

Bahrain GP in Malaysia Sunday weather forecast

Sunday is expected to remain hot and humid at Sepang, with the possibility of thunderstorms during the day.

Rain has threatened throughout the weekend without affecting a session so far, but Sepang’s tropical conditions mean teams will still need to be prepared for rapidly changing weather around the race.

Even in dry conditions, high temperatures and humidity should make tyre degradation and cooling important factors. Sepang’s abrasive surface has already presented a challenge through practice and qualifying, adding another strategic consideration over a full race distance.

Bahrain GP in Malaysia track facts

  • Circuit: Sepang International Circuit
  • Location: Sepang, Malaysia
  • Event: Bahrain GP in Malaysia
  • Circuit type: permanent road course
  • Friday sessions: free practice 1 and free practice 2
  • Saturday sessions: free practice 3 and qualifying
  • Race: Sunday, October 4

Sepang combines medium- and high-speed corners with two long straights, making it a major test of aerodynamic balance, tyre management and energy deployment.

Read Also:

2026 Formula 1 driver and team roster

Team Driver Driver
McLaren Lando Norris Oscar Piastri
Mercedes George Russell Kimi Antonelli
Red Bull Racing Max Verstappen Isack Hadjar
Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc
Williams Carlos Sainz Alex Albon
Racing Bulls Liam Lawson Arvid Lindblad
Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll
Haas F1 Team Oliver Bearman Esteban Ocon
Audi Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto
Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto
Cadillac F1 Team Valtteri Bottas Sergio Perez

Photos from Bahrain Grand Prix in Malaysia - Saturday

Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Paddock performer

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Fans with umbrellas

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Zak Brown, McLaren

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Ferrari Fan

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
If Verstappen

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Lando Norris, McLaren

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Franco Colapinto, Alpine

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Zak Brown, McLaren

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Alex Albon, Williams

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Audi

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Saturday, in photos
Formula 1
52

Share Or Save This Story

Previous article Max Verstappen’s unusual run plan and F1 teams’ biggest challenge in Malaysia explained
Next article George Russell left "lost for words" by Malaysian F1 fans’ special gift

Top Comments
More from
Michael Banovsky

F1 Bahrain GP in Malaysia: Saturday schedule, weather forecast and how to watch

Formula 1
Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
F1 Bahrain GP in Malaysia: Saturday schedule, weather forecast and how to watch

F1 Bahrain GP in Malaysia: Friday schedule, weather forecast and how to watch

Formula 1
Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
F1 Bahrain GP in Malaysia: Friday schedule, weather forecast and how to watch

F1 Azerbaijan GP: Saturday schedule, weather forecast and how to watch

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan GP
F1 Azerbaijan GP: Saturday schedule, weather forecast and how to watch
More from
Lando Norris

Lando Norris frustrated by engine issue that cost him in Sepang qualifying

Formula 1
Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
Lando Norris frustrated by engine issue that cost him in Sepang qualifying

Lando Norris rues online abuse, explains Franco Colapinto apology

Formula 1
Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
Lando Norris rues online abuse, explains Franco Colapinto apology

F1 doesn't need to change its VSC rules despite Lando Norris' Spain loss

Formula 1
Spanish GP
F1 doesn't need to change its VSC rules despite Lando Norris' Spain loss
More from
Ferrari

Ferrari’s Vigna on Vasseur and fake news: “There is only one reality”

Formula 1
Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
Ferrari’s Vigna on Vasseur and fake news: “There is only one reality”

Lewis Hamilton labels Sepang qualifying as "best lap" of his 2026 F1 season

Formula 1
Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
Lewis Hamilton labels Sepang qualifying as "best lap" of his 2026 F1 season

The problem with Ferrari’s endless team principal speculation

Formula 1
Azerbaijan GP
The problem with Ferrari’s endless team principal speculation

Latest news

Sheldon Creed leaves Haas for Sam Hunt Racing in multi-year NASCAR O'Reilly deal

NASCAR O'Reilly
NOAP NASCAR O'Reilly
Las Vegas II
Sheldon Creed leaves Haas for Sam Hunt Racing in multi-year NASCAR O'Reilly deal

WRC Sardinia: Title wide open after double Hyundai drama

WRC
WRC WRC
Rally Italy
WRC Sardinia: Title wide open after double Hyundai drama

LIVE: IMSA Petit Le Mans finale lap-by-lap commentary and race updates

IMSA
IMSA IMSA
Petit Le Mans
LIVE: IMSA Petit Le Mans finale lap-by-lap commentary and race updates

Why Malaysia would be the best place for F1’s first wet-weather race in 2026

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
Why Malaysia would be the best place for F1’s first wet-weather race in 2026

Feature

Discover prime content

You Ask The Questions: Emerson Fittipaldi

Formula 1
Azerbaijan GP
By Ben Vinel
You Ask The Questions: Emerson Fittipaldi

The wide world of strategy options expected in F1's Bahrain GP in Malaysia

Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
By Jake Boxall-Legge
The wide world of strategy options expected in F1's Bahrain GP in Malaysia

How drivers waiting in the wings can still make their presence count in F1

Formula 1
By Jake Boxall-Legge
How drivers waiting in the wings can still make their presence count in F1

What we learned from Friday practice at the 2026 Bahrain GP in Malaysia

Formula 1
Bahrain GP in Malaysia
By Jake Boxall-Legge
What we learned from Friday practice at the 2026 Bahrain GP in Malaysia