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F1 Barcelona GP: Sunday race schedule, weather forecast and how to watch

Everything you need to know ahead of Sunday's running at the 2026 Formula 1 Barcelona-Catalunya Grand Prix, including weather forecast and TV times

Michael Banovsky
Edited:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

George Russell has given himself a chance to hit back in the 2026 Formula 1 title fight after taking pole for Sunday’s Barcelona-Catalunya Grand Prix. He ended Kimi Antonelli’s five-race pole streak, with Lewis Hamilton splitting the Mercedes drivers on the front row.

Sunday is expected to be hot and dry, with temperatures around 27°C, so tyre life could be a major factor after a difficult practice and qualifying day for several teams. Antonelli starts third as he chases a sixth straight win, while Russell has his best chance yet to cut into the championship gap.

Here is everything you need to know ahead of Sunday’s running at the F1 Barcelona-Catalunya GP.

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How can I watch the F1 Barcelona-Catalunya GP?

Motorsport.com will provide live coverage and updates throughout the Barcelona-Catalunya GP weekend.

TV and broadcast coverage of Formula 1 varies by region. In the United States, Apple TV is the primary broadcast partner for the 2026 season, with all sessions available on the platform following a multi-year deal. F1 TV remains the series’ global subscription streaming service.

For viewers in the United Kingdom, Sky Sports continues as the championship’s exclusive broadcaster, showing every session live throughout the 2026 season. F1 coverage can also be streamed via Sky Go or NOW, with highlights available free-to-air on Channel 4.

F1 Barcelona-Catalunya GP Sunday schedule

Times local to Barcelona:
Sunday, June 14 — Barcelona-Catalunya Grand Prix — 3:00pm CEST

For UK viewers:
Sunday, June 14 — Barcelona-Catalunya Grand Prix — 2:00pm BST

For US Eastern Time viewers:
Sunday, June 14 — Barcelona-Catalunya Grand Prix — 9:00am ET

F1 Barcelona-Catalunya GP full weekend schedule

All times local to Barcelona:

Sunday, June 14 — 2026 Barcelona-Catalunya Grand Prix — 3:00pm CEST

Your time
Event Date
Barcelona-Catalunya GP
RACE

 

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Barcelona-Catalunya GP Sunday weather forecast

According to current weather forecasts, Sunday should be hot, sunny and dry at Barcelona-Catalunya, with daytime temperatures reaching 27°C, a high UV index, and a chance of rain estimated at 1%. Expect tyre management to play a role as the Pirelli rubber faces some of the warmest weather of the season.

Barcelona-Catalunya track facts

  • Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Location: Montmelo, near Barcelona, Spain
  • Event: Barcelona-Catalunya GP
  • Circuit type: permanent road course
  • Friday sessions: free practice 1 and free practice 2
  • Saturday sessions: free practice 3 and grand prix qualifying
  • Race: Sunday, June 14
  • The circuit has long been a familiar Formula 1 testing and race venue and is known for testing a car’s overall balance, with a mix of fast corners, slower technical sections and tyre demands.

2026 Formula 1 driver and team roster

Team Driver Driver
McLaren Lando Norris Oscar Piastri
Mercedes George Russell Kimi Antonelli
Red Bull Max Verstappen Isack Hadjar
Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc
Williams Carlos Sainz Alex Albon
Racing Bulls Liam Lawson Arvid Lindblad
Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll
Haas Oliver Bearman Esteban Ocon
Audi Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto
Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto
Cadillac Valtteri Bottas Sergio Perez

Photos from Barcelona-Catalunya GP - Saturday

Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
George Russell, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Koji Watanabe, President, CEO and Representative Director of Honda Racing Corporation

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Franco Colapinto, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Franco Colapinto, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Pierre Gasly, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Flavio Briatore, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Carlos Sainz, Williams

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Oliver Bearman, Haas F1 Team, Sergio Perez, Cadillac Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Max Verstappen, Red Bull Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Alexander Albon, Williams

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Oscar Piastri, McLaren

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Lando Norris, McLaren

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Lando Norris, McLaren

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
George Russell, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Oscar Piastri, McLaren

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Franco Colapinto, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
George Russell, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
George Russell, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
George Russell, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Formula 1
50

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