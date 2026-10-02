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Formula 1 Bahrain GP in Malaysia

Franco Colapinto handed extra grid penalty at F1 Bahrain GP

Off the back of his Baku penalty, Franco Colapinto is set for another grid penalty at Formula 1's Bahrain Grand Prix in Malaysia

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Alpine driver Franco Colapinto is set for an additional grid penalty at Formula 1's Bahrain GP in Malaysia after taking a new Mercedes V6 engine.

Colapinto was set for a five-place grid drop at Sepang, which he carried over from last weekend as a punishment for causing a collision with Pierre Gasly and Lando Norris in Baku.

The Argentinian will now be demoted further for taking a fifth Mercedes internal combustion engine for the year, exceeding the annual allowance of four units.

It is understood that because Colapinto is already losing five places on the starting grid anyway, making a recovery to the points difficult, Alpine felt it was worth introducing a new Mercedes V6 here to minimise the damage. Colapinto will now receive an additional 10-place penalty, with a total of 15 places likely meaning a start on the back row.

Alpine is embroiled in a tight battle with Racing Bulls for fifth place in the constructors' championship, having been dealt a blow by Colapinto's Baku accident as Racing Bulls capitalised. Instead of gaining ground on Racing Bulls, Alpine's deficit grew to 15 points in the Azerbaijani capital.

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Colapinto's team-mate Gasly is also due a new power unit over the next few races, but Alpine has not yet decided when it will introduce the new engine and take a grid penalty.

In Malaysia, Racing Bulls rookie Arvid Lindblad will also take a penalty for taking a new engine, turbocharger and exhaust, demoting him to the back of the grid, while Red Bull's Isack Hadjar goes back five places for taking his seventh V6 engine of the year.

Photos from F1 Bahrain GP in Malaysia- Friday

Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Performers play trumpets

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Lando Norris, McLaren

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Anthony Davidson arrives in the paddock., Jacques Villeneuve arrives in the paddock.

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Sergio Perez, Cadillac

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Pedro de la Rosa, Aston Martin Team Ambassador

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Fan waves Malaysian flag

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Jos Verstappen walks in the paddock.

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Frederic Vasseur, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Franco Colapinto, Alpine

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Fans and palm trees

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Liam Lawson, Racing Bulls

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
George Russell, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Bahrain GP in Malaysia - Friday, in photos
Formula 1
29
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