This is the starting grid for the 2026 F1 British GP sprint
Lewis Hamilton set the fastest time in sprint qualifying at the F1 British GP. Here is the provisional starting grid, pending its final validation by the FIA
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
British Grand Prix - Friday
|
1
|
|
2
|
Kimi Antonelli
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
George Russell
|
6
|
|
7
|
Oscar Piastri
|
8
|
Isack Hadjar
|
9
|
|
10
|
Arvid Lindblad
|
11
|
|
12
|
|
13
|
Nico Hülkenberg
|
14
|
Franco Colapinto
|
15
|
|
16
|
Alexander Albon
|
17
|
Oliver Bearman
|
18
|
Esteban Ocon
|
19
|
Sergio Pérez
|
20
|
Valtteri Bottas
|
21
|
Fernando Alonso
|
22
|
Lance Stroll
Share Or Save This Story
Latest news
Why gloves are now off between Ferrari and Mercedes amid Fred Vasseur anger
The brake damage that hit Lando Norris in F1 British GP sprint qualifying
What disappointed Kimi Antonelli after being beaten to pole position in British GP sprint qualifying
"They scared me yesterday" – Lewis Hamilton expected Ferrari to be six tenths off at Silverstone
Why gloves are now off between Ferrari and Mercedes amid Fred Vasseur anger
How building harmony at Ferrari has raised the prospect of a 10th home victory for Lewis Hamilton
How F1 teams prepare for the British GP at Silverstone
Indecent proposal? How Carlos Sainz's big idea to change F1 qualifying might work
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments