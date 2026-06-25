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GT World Challenge Europe Endurance 24h of Spa

2026 Spa 24 Hours: Full entry list

Check out the full entry list for the 79th running of the Spa 24 Hours, set to take place on 27-28 June 2026 at the Circuit de Spa-Francorchamps.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Published:
Race start

Race start

Photo by: SRO

 

Car # Team Drivers Car Class
0 Johor Motorsports Racing JMR

H.H.Prince JEFRI IBRAHIM

Prince Abu Bakar IBRAHIM

Jordan LOVE

Ben GREEN

 Corvette Z06 GT3 R PRO-AM
2 Boutsen VDS

Morris SCHURING

Dorian BOCCOLACCI

Alessio PICARIELLO

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO PRO
3 Mercedes - AMG Team Verstappen Racing

Dani JUNCADELLA

Chris LULHAM

Jules GOUNON

 Mercedes-AMG GT3 EVO PRO
4 Optimum Motorsport

Adam SMALLEY

Freddie TOMLINSON

Harry GEORGE

Ruben DEL SARTE

 McLaren 720S GT3 EVO GOLD
5 Optimum Motorsport

Salman OWEGA

Dante RAPPANGE

Guilherme OLIVEIRA

Mikey PORTER

 McLaren 720S GT3 EVO SILVER
6 GetSpeed Team Bartone Bros

Anthony BARTONE

Aurelien PANIS

Cesar GAZEAU

Karol BASZ

 Mercedes-AMG GT3 EVO SILVER
7 Comtoyou Racing

Mattia DRUDI

Marco SORENSEN

Nicki THIIM

 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO PRO
8 Car Collection Motorsport

Nicolò ROSI

Reinhold KRAHN

Niccolò SCHIRÒ

Joel STURM

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO PRO-AM
9 Pure Rxcing

Aleksei NESOV

Enzo TRULLI

Aliaksandr MALYKHIN

Max HOFER

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO SILVER
10 Boutsen VDS

Gilles MAGNUS

Robin KNUTSSON

Alessandro GHIRETTI

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO GOLD
11 Comtoyou Racing

Marcelo TOMASONI

Aaron MUSS

Kyle MARCELLI

Felice JELMINI

 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO BRONZE
12 GetSpeed Team Dubai

Gabriel RINDONE

Jarrod WABERSKI 

Tom KALENDER

Mikael GRENIER

 Mercedes-AMG GT3 EVO BRONZE
17 Mercedes - AMG Team GetSpeed

Maxime MARTIN

Maximilian GÖTZ 

Fabian SCHILLER

 Mercedes-AMG GT3 EVO PRO
20 Team Motopark

Levente REVESZ

Christian MANSELL

Yannick METTLER

Rui ANDRADE

 Mercedes-AMG GT3 EVO SILVER
21 Comtoyou Racing

Sébastien BAUD

Arthur DORISON

Kobe PAUWELS

Oliver SÖDERSTRÖM

 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO SILVER
22 Schumacher CLRT

Ayhancan GÜVEN

Matt CAMPBELL

Frederic MAKOWIECKI

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO PRO
23 Team RJN

Wyatt BRICHACEK

Horatio FITZ-SIMON

Maxwell LYNN 

Ben DÖRR

 McLaren 720S GT3 EVO SILVER
24 Steller Motorsport

Mikkel PEDERSEN

Lenny RIED

Antoine DOQUIN

Dennis LIND

 Corvette Z06 GT3 R GOLD
25 Sainteloc Racing

Ezequiel PEREZ COMPANC

Etienne CHELI

Ivan KLYMENKO

Lucas LEGERET

 Audi R8 LMS GT3 EVO II SILVER
28 Haas RT

Simon BALCAEN

Mathieu CASTELEIN 

Pierre CASTELEIN

Steven PALETTE

 Audi R8 LMS GT3 EVO II PRO-AM
30 Team WRT

Ignacio MONTENEGRO 

Amaury CORDEEL

Mathieu DETRY

Matisse LISMONT

 BMW M4 GT3 EVO SILVER
32 Team WRT

Kelvin VAN DER LINDE

Jordan PEPPER

Charles WEERTS

 BMW M4 GT3 EVO PRO
33 2Seas Motorsport

Jason HART

Scott NOBLE

Aaron WALKER

Lewis WILLIAMSON

 Mercedes-AMG GT3 EVO BRONZE
34 natural elements by Walkenhorst Motorsport

Jamie DAY

Christian KROGNES Henrique CHAVES

 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO PRO
35 Walkenhorst Motorsport

Ethan ISCHER

Gaspard SIMON

Mateo VILLAGOMEZ 

Maxime ROBIN

 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO SILVER
42 Oman Racing by Century Motorsport

Calan WILLIAMS

Ahmad AL HARTHY

Pedro EBRAHIM

Javier SAGRERA

 BMW M4 GT3 EVO BRONZE
44 Greystone GT

Zac MEAKIN

Jayden KELLY

Tommy PINTOS 

Josh RATTICAN

 McLaren 720S GT3 EVO SILVER
45 Rinaldi Racing

Rafael DURAN 

Dylan MEDLER

Alessandro BALZAN

David PEREL

 Ferrari 296 GT3 EVO SILVER
46 Team WRT

Valentino ROSSI

Daniel HARPER

Max HESSE

 BMW M4 GT3 EVO PRO
48 Mercedes - AMG Team MANN-FILTER

Lucas AUER

Luca STOLZ

Maro ENGEL

 Mercedes-AMG GT3 EVO PRO
50 AF Corse

Lilou WADOUX

Arthur LECLERC

Sean GELAEL

 Ferrari 296 GT3 EVO PRO
51 AF Corse

Alessio ROVERA

Tommaso MOSCA

Nicklas NIELSEN

 Ferrari 296 GT3 EVO PRO
52 AF Corse

Francesco BRASCHI

Jeff MACHIELS

Matias ZAGAZETA

Gilles STADSBADER

 Ferrari 296 GT3 EVO SILVER
54 Dinamic GT

Loris CABIROU

Tanart SATHIENTHIRAKUL

Francesco SIMONAZZI

Angus WHITESIDE

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO SILVER
56 Ecurie Ecosse Blackthorn

Jonathan ADAM

Romain LEROUX

Giacomo PETROBELLI

Lorcan HANAFIN

 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO BRONZE
58 Garage 59

Thomas FLEMING

Louis PRETTE

Benjamin GOETHE

 McLaren 720S GT3 EVO GOLD
59 Garage 59

Joseph LOAKE 

Dean MACDONALD

Marvin KIRCHHÖFER

 McLaren 720S GT3 EVO PRO
60 JMW Motorsport

Thomas KIEFER

Rolf INEICHEN

Tim HEINEMANN

Pierre-Louis CHOVET

 Ferrari 296 GT3 EVO BRONZE
63 TGI Team by GRT

Franck PERERA

Maximilian PAUL

Mirko BORTOLOTTI

 Lamborghini Temerario GT3 PRO
64 HRT Ford Racing

Arjun MAINI

Fabio SCHERER

Thomas DROUET

 Ford Mustang GT3 EVO PRO
65 HRT Ford Racing

Finn WIEBELHAUS 

Max REIS

Maxime OOSTEN

Eduardo COSETENG

 Ford Mustang GT3 EVO SILVER
66 Tresor Attempto Racing

Mark KASTELIC

Ariel LEVI 

Sebastian OGAARD 

Rocco MAZZOLA

 Audi R8 LMS GT3 EVO II SILVER
70 AF Corse

Custodio TOLEDO

Peter DEMPSEY

Matthieu VAXIVIERE 

Miguel MOLINA

 Ferrari 296 GT3 EVO PRO-AM
71 Selected Car Racing

Conrad LAURSEN 

Malte EBDRUP

Simon BIRCH

Frederik SCHANDORFF

 Ferrari 296 GT3 EVO GOLD
74 Kessel Racing

Dustin BLATTNER 

Ben TUCK 

Mathys JAUBERT

Dennis MARSCHALL

 Ferrari 296 GT3 EVO BRONZE
79 Tsunami RT

Johannes ZELGER 

Fabio BABINI 

Hiroshi HAMAGUCHI 

Nico MENZEL

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO PRO-AM
80 Lionspeed GP

Ricardo FELLER 

Thomas PREINING

Bastian BUUS

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO PRO
84 Eastalent Racing

Simon REICHER 

Markus WINKELHOCK Christopher HAASE

 Audi R8 LMS GT3 EVO II PRO
86 High Class Racing

Kerong LI 

Anders FJORDBACH 

Bo YUAN

Hongli YE

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO PRO-AM
87 Winward Racing

Marvin DIENST

Gabriele PIANA

Rinat SALIKHOV 

Daan ARROW

 Mercedes-AMG GT3 EVO BRONZE
88 Tresor Attempto Racing

Carrie SCHREINER 

Georgios KOLOVOS 

Daniele DI AMATO

Sergio SETTE CAMARA

 Audi R8 LMS GT3 EVO II BRONZE
89 Lionspeed GP

Alex FONTANA 

Bashar MARDINI 

Axcil JEFFERIES

Patrick KOLB

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
91 Herberth Motorsport

Ralf BOHN

Alfred RENAUER

Huub van EIJNDHOVEN Mathieu JAMINET

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
93 Ziggo Sport Tempesta Racing

Eddie CHEEVER

Jonathan HUI 

Christopher FROGGATT

Mex JANSEN

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
96 Rutronik Racing

Luca ENGSTLER

Marco MAPELLI

Patric NIEDERHAUSER

 Lamborghini Temerario GT3 PRO
97 Rutronik Racing

Martin RUMP

Antares AU

Michelle GATTING 

Sven MÜLLER

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
98 Rowe Racing

Augusto FARFUS

Jake DENNIS

Raffaele MARCIELLO

 BMW M4 GT3 EVO PRO
99 Tresor Attempto Racing

Dylan PEREIRA

Andrea FRASSINETI 

Alex AKA

 Audi R8 LMS GT3 EVO II GOLD
111 CSA Racing

Jim PLA

Arthur ROUGIER

Simon GACHET

James KELL

 McLaren 720S GT3 EVO GOLD
123 Muehlner Motorsport

Tobias MÜLLER

Bayley HALL

Armand FUMAL

Andres LATORRE

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
177 Grupo Prom Racing Team

Alfredo HERNANDEZ

Stephane TRIBAUDINI

Colin CARESANI

Adam CHRISTODOULOU

 Mercedes-AMG GT3 EVO PRO-AM
222 2Seas Motorsport

Reece BARR

Charles DAWSON

Garnet PATTERSON

Kiern JEWISS

 Mercedes-AMG GT3 EVO BRONZE
555 CSA Racing

Baptiste MOULIN

Sai SANJAY

Romain ANDRIOLO

Lorens LECERTUA

 McLaren 720S GT3 EVO SILVER
700 Comtoyou Racing

Xavier KNAUF

Grégory SERVAIS 

Sarah BOVY

Nicolas BAERT

 Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO PRO-AM
914 Razoon - more than racing

Edward MCDERMOTT

Kenzie Reiss BEECROFT

Carl BENNETT

Bryce FULLWOOD

 Porsche 911 GT3 R (992) EVO BRONZE
991 Paradine Competition

Leyton FOURIE

Darren LEUNG

David PITTARD

James KELLETT

 BMW M4 GT3 EVO BRONZE
992 Paradine Competition

Josh ROWLEDGE

Jop RAPPANGE 

Christian HAHN

Ian AGUILERA

 BMW M4 GT3 EVO SILVER
998 Rowe Racing

Ugo DE WILDE

Tim TRAMNITZ

Jens KLINGMANN

 BMW M4 GT3 EVO GOLD
999 GetSpeed Team PCX

Patrick CHARLAIX

Jordan BOISSON

Marvin KLEIN

Benjamin PAQUE

 Mercedes-AMG GT3 EVO PRO-AM

 

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