Official race results: 2026 NASCAR Cup at Michigan
Hamlin has tied Kyle Busch on the all-time wins list with his 63rd career NASCAR Cup Series win on Sunday
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing
Photo by: Brett Farmer / Getty Images
Chevrolet and Ford lost out in their own backyard on Sunday, with Toyotas from three different organizations finishing 1-2-3 at Michigan International Speedway.
Joe Gibbs Racing's Denny Hamlin claimed victory, 11.110 seconds clear of Legacy Motor Club's Erik Jones in second, and 23XI Racing's Bubba Wallace in third.
Kyle Larson led the way for Chevrolet in fourth, with Carson Hocevar fifth.
Sunday's race featured 11 cautions, breaking a Michigan record that had stood since 2006. There was also a 20-minute red flag for wall repairs after a violent crash involving Chase Elliott and Christopher Bell.
13 cars failed to finish the race due to all of the carnage, including championship leader Tyler Reddick, who failed to finish a race for the first time this year.
2026 NASCAR Cup Firekeepers Casino 400 at Michigan results
|Cla
|Driver
|#
|Manufacturer
|Laps
|Time
|Interval
|Pits
|Points
|1
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|200
|
3:13'39.196
|8
|58
|2
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|200
|
+11.110
3:13'50.306
|11.110
|8
|44
|3
|B. Wallace23XI Racing
|23
|Toyota
|200
|
+12.062
3:13'51.258
|0.952
|7
|40
|4
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|200
|
+12.267
3:13'51.463
|0.205
|7
|44
|5
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|200
|
+12.274
3:13'51.470
|0.007
|7
|45
|6
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|200
|
+14.020
3:13'53.216
|1.746
|7
|40
|7
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|200
|
+14.492
3:13'53.688
|0.472
|7
|32
|8
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|200
|
+14.888
3:13'54.084
|0.396
|7
|29
|9
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|200
|
+18.162
3:13'57.358
|3.274
|12
|31
|10
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|200
|
+19.311
3:13'58.507
|1.149
|12
|27
|11
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|200
|
+19.404
3:13'58.600
|0.093
|7
|26
|12
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|200
|
+19.828
3:13'59.024
|0.424
|7
|25
|13
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|200
|
+21.696
3:14'00.892
|1.868
|8
|26
|14
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|200
|
+23.008
3:14'02.204
|1.312
|11
|23
|15
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|200
|
+23.349
3:14'02.545
|0.341
|11
|22
|16
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|200
|
+25.485
3:14'04.681
|2.136
|8
|21
|17
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|200
|
+25.599
3:14'04.795
|0.114
|14
|20
|18
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|200
|
+27.139
3:14'06.335
|1.540
|11
|25
|19
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|200
|
+30.365
3:14'09.561
|3.226
|8
|18
|20
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|200
|
+31.127
3:14'10.323
|0.762
|13
|21
|J. YeleyNY Racing Team
|44
|Chevrolet
|199
|
+1 Lap
3:13'48.778
|1 Lap
|13
|22
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|199
|
+1 Lap
3:13'52.394
|3.616
|12
|15
|23
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|198
|
+2 Laps
3:13'41.956
|1 Lap
|11
|14
|24
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|196
|
+4 Laps
3:13'48.184
|2 Laps
|8
|13
|25
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|187
|
+13 Laps
3:06'55.373
|9 Laps
|12
|21
|26
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|158
|
+42 Laps
2:49'10.368
|29 Laps
|11
|11
|27
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|156
|
+44 Laps
3:08'52.187
|2 Laps
|18
|10
|28
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|155
|
+45 Laps
2:38'43.845
|1 Lap
|13
|9
|29
|R. Stenhouse JrHyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|154
|
+46 Laps
2:36'50.933
|1 Lap
|8
|8
|30
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|154
|
+46 Laps
2:36'53.004
|2.071
|9
|7
|31
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|147
|
+53 Laps
2:24'30.371
|7 Laps
|8
|11
|32
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|147
|
+53 Laps
2:24'30.448
|0.077
|7
|22
|33
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|141
|
+59 Laps
2:14'43.199
|6 Laps
|6
|10
|34
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|89
|
+111 Laps
1:31'35.313
|52 Laps
|9
|3
|35
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|83
|
+117 Laps
1:24'21.509
|6 Laps
|5
|12
|36
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|82
|
+118 Laps
1:19'13.720
|1 Lap
|4
|1
|37
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|8
|
+192 Laps
9'10.530
|74 Laps
|5
|1
Photos from Michigan - Sunday
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Michigan - Sunday, in photos
Share Or Save This Story
NASCAR Cup Michigan starting lineup: Denny Hamlin snags pole, but will start from rear
Denny Hamlin wants a shorter Nashville Cup race
Winners and losers from a whirlwind NASCAR Cup race at Nashville
Latest news
Lance Stroll on Monaco F1 crash: ‘The engine pushed me into the wall’
Max Verstappen’s Monaco GP retirement sparks Kimi Raikkonen comparison
Monaco Grand Prix Driver Ratings 2026
What the international media are saying about the F1 Monaco GP
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments