Skip to main content

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Recommended for you

Max Verstappen: I wouldn't be on Belgian GP front row without Isack Hadjar's help

Formula 1
Belgian GP
Max Verstappen: I wouldn't be on Belgian GP front row without Isack Hadjar's help

Why Chase Elliott wants more Saturday night NASCAR races

NASCAR Cup
North Wilkesboro
Why Chase Elliott wants more Saturday night NASCAR races

Elliott Sadler will make surprise NASCAR return with Kaulig and Ram at Richmond

NASCAR Truck
Richmond
Elliott Sadler will make surprise NASCAR return with Kaulig and Ram at Richmond

Bobby Dale Earnhardt explains why he's no longer running full ARCA season

ARCA
Bobby Dale Earnhardt explains why he's no longer running full ARCA season

This is the starting grid for the 2026 F1 Belgian GP

Formula 1
Belgian GP
This is the starting grid for the 2026 F1 Belgian GP

F1 Belgian GP: Kimi Antonelli beats Max Verstappen to pole by 0.317s

Formula 1
Belgian GP
F1 Belgian GP: Kimi Antonelli beats Max Verstappen to pole by 0.317s

F1 2026 qualifying head-to-head: Belgian GP

Formula 1
Belgian GP
F1 2026 qualifying head-to-head: Belgian GP

David Malukas taken to hospital after heavy Nashville IndyCar crash

IndyCar
Nashville
David Malukas taken to hospital after heavy Nashville IndyCar crash
Results
Formula 1 Belgian GP

This is the starting grid for the 2026 F1 Belgian GP

Kimi Antonelli took pole position after qualifying for the 2026 Belgian F1 Grand Prix. Here is the rest of the provisional starting grid, pending final validation by the FIA

Fabien Gaillard
Published:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Jak Crawford, Aston Martin Racing

Belgian Grand Prix - Saturday
Lando Norris, McLaren

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Lewis Hamilton, Ferrari

Belgian Grand Prix - Saturday
Toto Wolff, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Belgian Grand Prix - Saturday
Charles Leclerc, Ferrari

Belgian Grand Prix - Saturday
Sergio Perez, Cadillac Racing

Belgian Grand Prix - Saturday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belgian Grand Prix - Saturday
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Belgian Grand Prix - Saturday
Charles Leclerc, Ferrari

Belgian Grand Prix - Saturday
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Belgian Grand Prix - Saturday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Belgian Grand Prix - Saturday
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Belgian Grand Prix - Saturday
Lando Norris, McLaren

Belgian Grand Prix - Saturday
Oscar Piastri, McLaren

Belgian Grand Prix - Saturday
Pierre Gasly, Alpine

Belgian Grand Prix - Saturday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Belgian Grand Prix - Saturday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belgian Grand Prix - Saturday
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Belgian Grand Prix - Saturday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Belgian Grand Prix - Saturday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Belgian Grand Prix - Saturday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belgian Grand Prix - Saturday
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Belgian Grand Prix - Saturday
Pierre Gasly, Alpine

Belgian Grand Prix - Saturday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Belgian Grand Prix - Saturday
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Belgian Grand Prix - Saturday
Francesco Nenci, Chief Race Engineer of Haas F1 Team

Belgian Grand Prix - Saturday
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Belgian Grand Prix - Saturday
Liam Lawson, Racing Bulls, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Belgian Grand Prix - Saturday
Lewis Hamilton, Ferrari

Belgian Grand Prix - Saturday
Pierre Gasly, Alpine

Belgian Grand Prix - Saturday
Lewis Hamilton, Ferrari

Belgian Grand Prix - Saturday
Franco Colapinto, Alpine

Belgian Grand Prix - Saturday
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Oscar Piastri, McLaren

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Oscar Piastri, McLaren

Belgian Grand Prix - Saturday
Lewis Hamilton, Ferrari

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Max Verstappen, Red Bull Racing

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Belgian Grand Prix - Saturday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belgian Grand Prix - Saturday
52

While Kimi Antonelli sailed to pole position at the Formula 1 Belgian Grand Prix, there is a raft of changes to the order behind the Mercedes driver. 

Engine changes up and down the grid mean that Lando Norris, Lance Stroll, Isack Hadjar and Fernando Alonso will all take grid penalties for tomorrow's race. Here is how that impacts the starting grid for F1's Belgian GP. 

Read Also:

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

 1

 

 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

 3

 

 

 George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

 5

 

 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

 7

 

 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

 9

 

 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

 11

 

 

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

 13

 

 

 Lando Norris (P)
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

 15

 

 

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 17

 

 

 Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Lance Stroll (P)
(Aston Martin)

 19

 

 

 Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Fernando Alonso (P)
(Aston Martin)

 21

 

 

 Isack Hadjar (P)
(Red Bull)



 

 

Share Or Save This Story

Previous article F1 Belgian GP: Kimi Antonelli beats Max Verstappen to pole by 0.317s
Next article Max Verstappen: I wouldn't be on Belgian GP front row without Isack Hadjar's help

Top Comments
More from
Fabien Gaillard

Lance Stroll got three penalties in nine laps at Silverstone

Formula 1
Formula 1
British GP
Lance Stroll got three penalties in nine laps at Silverstone

2026 F1 championship standings: Kimi Antonelli's lead dwindles further at Silverstone

Formula 1
Formula 1
British GP
2026 F1 championship standings: Kimi Antonelli's lead dwindles further at Silverstone

Here's the starting grid for F1 British GP - with a new penalty

Formula 1
Formula 1
British GP
Here's the starting grid for F1 British GP - with a new penalty

Latest news

Max Verstappen: I wouldn't be on Belgian GP front row without Isack Hadjar's help

Formula 1
Belgian GP
Max Verstappen: I wouldn't be on Belgian GP front row without Isack Hadjar's help

Why Chase Elliott wants more Saturday night NASCAR races

NASCAR Cup
North Wilkesboro
Why Chase Elliott wants more Saturday night NASCAR races

Elliott Sadler will make surprise NASCAR return with Kaulig and Ram at Richmond

NASCAR Truck
Richmond
Elliott Sadler will make surprise NASCAR return with Kaulig and Ram at Richmond

Bobby Dale Earnhardt explains why he's no longer running full ARCA season

ARCA
Bobby Dale Earnhardt explains why he's no longer running full ARCA season

Feature

Discover prime content

How Franco Colapinto has survived and thrived in the hothouse intensity of F1

Formula 1
Belgian GP
By Ronald Vording
How Franco Colapinto has survived and thrived in the hothouse intensity of F1

What we learned from Friday practice at the 2026 F1 Belgian GP

Formula 1
Belgian GP
By Jake Boxall-Legge
What we learned from Friday practice at the 2026 F1 Belgian GP

“A shock to the system” – Why teams fear the worst with F1’s 2026 cars at Spa

Formula 1
Belgian GP
By Ronald Vording
“A shock to the system” – Why teams fear the worst with F1’s 2026 cars at Spa

Why F1's future engine rules offer new opportunities but also new pitfalls

Formula 1
Belgian GP
By Filip Cleeren
Why F1's future engine rules offer new opportunities but also new pitfalls
View more