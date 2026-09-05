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F1 2026 qualifying head-to-head: Italian GP

Here's how things stand in the 2026 team-mate duels following qualifying at Formula 1's Italian Grand Prix

Motorsport.com
Edited:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

After every F1 qualifying session, Motorsport.com publishes each team's qualifying record in terms of team-mate battles.

This record is based exclusively on qualifying results so that grid penalties don't alter the statistics.

When a driver can't put in a representative lap time due to a technical issue or an incident, this will be mentioned in the table.

Read Also:

McLaren

Oscar Piastri

5-13

(5-8 without sprints)

 Lando Norris

5

 Australia Australia

6

(+0.095s in Q3)

5

(+0.083s in SQ3)

 China China (sprint)

3

5

 China China

6

(+0.058s in Q3)

3

 Japan  Japan

5

(+0.277s in Q3)

3

(+0.239s in SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s in Q3)

 United States Miami

4

4

(+0.019s in SQ3)

 Canada Canada (sprint)

3

4

(+0.052s in Q3)

 Canada Canada

3

7

 Monaco Monaco

8

(+0.141s in Q3)

 7
(+0.089s in Q3) 

 Spain Barcelona 

4

7

(+0.009 in Q3)

 Austria Austria

6

7

(+0.032s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

6

8

(+0.155s in Q3)

 United Kingdom Britain

6

7

(+0.215s in Q3)

 Belgium Belgium

3

5

(+0.477s in Q3)

 Hungary Hungary

1

4

(+0.058s in SQ3)

 Netherlands Netherlands (sprint)

2

4

(+0.142s in Q3)

 Netherlands Netherlands

1

3

 Italy Italy

 9

(+0.290 in Q3)

Mercedes

George Russell 9-9

(6-7 without sprints)

 Kimi Antonelli

1

 Australia Australia

2

(+0.293s in Q3)
1 China China (sprint)

2

(+0.289s in SQ3)

2

(+0.222s in Q3)

 China China

1

2

(+0.298s in Q3)

 Japan  Japan

1

6

(+0.402s in SQ3)

 United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s in Q3)

 United States Miami

1

1

 Canada Canada (sprint)

2

(+0.068s in SQ3)

1

 Canada Canada

2

(+0.068s in Q3)

6

(+0.394s in Q3)

 Monaco Monaco

1

1

 Spain Barcelona 

 3

(+0.319s in Q3)

1

 Austria Austria

4

(+0.301 in Q3)

5

(+0.346s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

2

4

(+0.370s in Q3)

 United Kingdom Britain 1

4

(+0.508s in Q3)

 Belgium Belgium  1

7

(+0.281s in Q3)

 Hungary Hungary 4

1

 Netherlands Netherlands (sprint)

5

(+0.227s in SQ3)
2 Netherlands Netherlands

3

(+0.031s in Q3)
 2 Italy Italy

7

(+0.247)

Red Bull

Max Verstappen 12-3

(8-3 without sprints)

 Isack Hadjar
no lap time in Q1 – went off Australia Australia

3
8 China China (sprint)

10

(+0.469s in SQ3)
8 China China

9

(+0.119s in Q3)

11

(+0.158s in Q2)

  Japan Japan

8

5

 United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s in SQ3)

2

 United States Miami

DSQ - technical breach

(+0.825s in Q3)

7

 Canada Canada (sprint)

8

(+0.101s in SQ3)

6

 Canada Canada

7

(+0.028s in Q3)

2

 Monaco Monaco

5

(+0.340s in Q3)

5

 Spain Barcelona 

6

(+0.056s in Q3) 

5

 Austria Austria

8

(+0.157 in Q3)

3

 United Kingdom Britain (sprint)

8

(+0.138s in SQ3)

7

(+0.147s in Q3)

 United Kingdom Britain

5

2

 Belgium Belgium

10

(no lap time - grid penalty)

6

 Hungary Hungary

8

(+0.131s in Q3)
Max Verstappen 3-0

(2-0 without sprints)

 Liam Lawson
6 Netherlands Netherlands (sprint)

11

(+0.365s in SQ2)
7 Netherlands Netherlands

8

(+0.115s in Q3)
 6 Italy Italy

14

(+0.633 in Q2)

Ferrari

Charles Leclerc

9-9

(7-6 without sprints)

 Lewis Hamilton
4 Australia Australia

7

(+0.151s in Q3)

6

(+0.367s in SQ3)

 China China (sprint)

4

4

(+0.013s in Q3)

 China China 3

4

 Japan  Japan

6

(+0.162s in Q3)

4

 United States Miami (sprint)

7

(+0.379s in SQ3)

3

 United States Miami

6

(+0.176s in Q3)

6

(+0.084s in SQ3)

 Canada Canada (sprint)

5

8

(+0.108s in Q3)

 Canada Canada

5

5

(+0.072s in Q3)

 Monaco Monaco

3

10

(no lap time - crash in Q3) 

 Spain Barcelona 

 2

2

 Austria Austria

 3

(+0.059 in Q3)

4

(+0.327s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

1

2

 United Kingdom Britain

3

(+0.172s in Q3)

5

 Belgium Belgium

6

(+0.002s in Q3)

3

(+0.226s in Q3)

 Hungary Hungary

2

3

 Netherlands Netherlands (sprint)

7

(+0.569s in SQ3)

6

(+0.064s in Q3)

 Netherlands Netherlands 5

4

 Italy Italy

 5

(+0.007 in Q3)

Williams

Alexander Albon 4-12

(2-10 without sprints)

 Carlos Sainz

15

 Australia Australia DNS

18

(+0.544s in SQ1)

 China China (sprint)

17

18

(+0.455s in Q1)

 China China

17

17

(+0.161s in Q1)

 Japan  Japan

16

14

 United States Miami (sprint)

15

(+0.008s in SQ2)

16

(+0.378s in Q2)

 United States Miami

14

DNS - FP1 crash

 Canada Canada (sprint)

10

18

(+0.575s in Q1)

 Canada Canada

15

11

 Monaco Monaco

12
(+0.028s in Q2)

 18

(+0.543s in Q1)

 Spain Barcelona 

16

18

(+0.257 in Q1)

 Austria Austria

17

16

(+0.453s in SQ2)

 United Kingdom Britain (sprint)

15

16

(+0.120s in Q2)

 United Kingdom Britain

15

17

(+0.040s in Q1)

 Belgium Belgium

15

19

(+0.037s in Q1)

 Hungary Hungary

18

16

 Netherlands Netherlands (sprint)

18

(+0.142s in SQ1)
16 Netherlands Netherlands

17

(+0.022s in Q1) 

 18

(+0.740 in Q1)

 Italy Italy

15

Racing Bulls

Arvid Lindblad 6-8

(5-6 without sprints)

 Liam Lawson

9

(+1.253s in Q3)

 Australia Australia

8

15

(+0.334s in SQ2)

 China China (sprint) 13

15

(+0.019s in Q2)

 China China 14

10

 Japan  Japan

14

(+0.386s in Q2)

16

 United States Miami (sprint)

17

(+0.171s in SQ1)

17

(+0.538s in Q1)

 United States Miami

12

9

 Canada Canada (sprint)

DNS

9

 Canada Canada

12

(+0.349s in Q2)

15

(+0.777s in Q2)

 Monaco Monaco

10

11

(+0.255s in Q2)

 Spain Barcelona 

8

10

(+0.052 in Q3)

 Austria Austria

9

10

(+0.440s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

9

9

 United Kingdom Britain

10

(+0.411s in Q3)

8

 Belgium Belgium

11

(+0.491s in Q2)

9

 Hungary Hungary

11

(+0.405s in Q2)
Arvid Lindblad 3-0

(2-0 without sprints)

 Yuki Tsunoda
10 Netherlands Netherlands (sprint)

12

(+0.360s in SQ2)
10 Netherlands Netherlands

12

(+0.102s in Q2)
10  Italy Italy

17

(+1.028 in Q1)

Aston Martin

Lance Stroll 3-13

(2-10 without sprints)

 Fernando Alonso
DNS Australia Australia

17

20

(+0.570s in SQ1)

 China China (sprint) 19

21

(+0.792s in Q1)

 China China 19

22

(+0.274s in Q1)

 Japan  Japan  21

no lap time

 United States Miami (sprint)  not classified

19

(+0.066s in Q1)

 United States Miami 18

18

(+0.594s in SQ1)

 Canada Canada (sprint)

16

21

(+0.999s in Q1)

 Canada Canada

19

22

(+0.712s in Q1)

 Monaco Monaco

21

21

 Spain Barcelona 

 22

(+0.057s in Q1)

 22
(+0.421 in Q1)

 Austria Austria

21

22

(+0.078s in SQ1)

 United Kingdom Britain (sprint)

21

21

 United Kingdom Britain

22

(+0.162s in Q1)

22

(+0.175s in Q1)

 Belgium Belgium

21

20

(+0.533s in Q1)

 Hungary Hungary

16

19

 Netherlands Netherlands (sprint)

22

(+0.623s in SQ1 - active aero failure)

19

(+0.168s in Q1)

 Netherlands Netherlands

18

22

(+0.072 in Q1)

 Italy Italy

 21

Haas

Esteban Ocon 6-12

(4-9 without sprints)

 Oliver Bearman

13

(+0.180s in Q2)

 Australia Australia

12

12

(+0.138s in SQ2)

 China China (sprint) 9

13

(+0.341s in Q2)

 China China 10

12

 Japan  Japan

18

(+0.175s in Q1)

18

(+0.631s in SQ1)

 United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s in Q2)

 United States Miami 13

14

 Canada Canada (sprint)

15

(+0.269s in SQ2)

17

(+0.396s in Q1)

 Canada Canada

16

17

 Monaco Monaco

19

(+0.092s in Q1)

 17

(+0.502s in Q1)

 Spain Barcelona 

15

15

(+0.294 in Q2)

 Austria Austria

13

18

(+0.631s in SQ1)

 United Kingdom Britain (sprint)

17

17

(+0.110s in Q1)

 United Kingdom Britain

14

18

(+0.688s in Q1)

 Belgium Belgium

16

15

 Hungary Hungary

17

(+0.223s in Q1)

15

 Netherlands Netherlands (sprint)

17

(+0.225s in SQ1)

15

 Netherlands Netherlands

20

(+0.282s in Q1)

 16

(+0.698 in Q2)

 Italy Italy

12

Audi

Nico Hulkenberg 8-10

(6-7 without sprints)

 Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s in Q2)

 Australia Australia

10
11 China China (sprint)

14

(+0.139s in SQ2)
11 China China

16

(+0.611s in Q2 - crash)

13

(+0.397s in Q2)

 Japan  Japan

9

12

(+0.025s in SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

11

 United States Miami

22

(+4,092s in Q1 - brake issue)

11

 Canada Canada (sprint)

12

(+0.032 in SQ2)

11

 Canada Canada

13

(+0.185s in Q2)

13

 Monaco Monaco

16

(no lap time in Q2 – Q1 crash)

9

 Spain Barcelona 

12

(+0.233s in Q2) 

14

(+0.318 in Q2)

 Austria Austria

12

13

(+0.028s in SQ2)

 United Kingdom Britain (sprint)

12

13

(+0.615s in Q2)

 United Kingdom Britain

11 

14

(+0.589s in Q2 - hydraulic leak)

 Belgium Belgium

9

10

 Hungary Hungary

14

(+0.466s in Q2)

14

(+0.830s in SQ2)

 Netherlands Netherlands (sprint)

9

13

(+0.364s in Q2)

 Netherlands Netherlands

9

13

(+262 in Q2)

 Italy Italy

 11

Alpine

Pierre Gasly 12-5

(9-3 without sprints)

 Franco Colapinto

14

 Australia Australia

16

(+0.769s in Q2)
7 China China (sprint)

16

(+0.922s in SQ2)
7 China China

12

(+0.354s in Q2)
7 Japan  Japan

15

(+0.753s in Q210

10

(+0.154s in SQ3)

 United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s in Q3)

 United States Miami 8

19

(+1.158s in SQ1)

 Canada Canada (sprint) 13

14

(+0.330s in Q2)

 Canada Canada 10

9

 Monaco Monaco

14

(+0.233s in Q2)

14

(+0.070s in Q2)

 Spain Barcelona 

13

11

 Austria Austria

16

(+0.948 in Q2)

11

 United Kingdom Britain (sprint)

14

(+0.501s in SQ2)

12

 United Kingdom Britain

19

(+0.976s in Q1)

12

 Belgium Belgium

13

(+0.061s in Q2)

12

 Hungary Hungary

13

(+0.183s in Q2)

8

 Netherlands Netherlands (sprint)

13

(+0.719s in SQ2)

11

 Netherlands Netherlands

14

(+0.184s in Q2)

 

 Italy Italy

 

Cadillac

Sergio Perez 9-8

(6-7 without sprints)

 Valtteri Bottas

18

 Australia Australia

19

(+0.639s in Q1)

DNS

 China China (sprint) 21

22

(+1.470s in Q1)

 China China 20

19

 Japan Japan

20

(+0.124s in Q1)

19

 United States Miami (sprint)

20

(+0.571s in SQ1)

21

(+0.338s in Q1)

 United States Miami

20

17

 Canada Canada (sprint)

20

(+0.864s in SQ1)
20 Canada Canada

22

(+0.843s in Q1)
18 Monaco Monaco

20

(+0.536s in Q1)
19 Spain Barcelona 

20

(+0.212s in Q1) 
19 Austria Austria

20

(+0.085 in Q1)
19 United Kingdom Britain (sprint)

20

(+0.244s in SQ1)

20

(+0.713s in Q1)

 United Kingdom Britain

18

20

(+0.148s in Q1 - deployment issue)

 Belgium Belgium

19

22

(+0.436s in Q1)

 Hungary Hungary

21

21

(+0.073s in SQ1)

 Netherlands Netherlands (sprint)

20

22

(+0.229s in Q1)

 Netherlands Netherlands

21

20

(+0.231 in Q1)

 Italy Italy

 19

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