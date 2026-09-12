F1 2026 qualifying head-to-head: Spanish GP
Here's how things stand in the 2026 team-mate duels following qualifying at Formula 1's Spanish Grand Prix
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
After every Formula 1 qualifying session, Motorsport.com publishes each team's qualifying record in terms of team-mate battles.
This record is based exclusively on qualifying results so that grid penalties don't alter the statistics.
When a driver can't put in a representative lap time due to a technical issue or an incident, this will be mentioned in the table.
McLaren
|Oscar Piastri
|
5-14
(5-9 without sprints)
|Lando Norris
|
5
|Australia
|
6
(+0.095s in Q3)
|
5
(+0.083s in SQ3)
|China (sprint)
|
3
|
5
|China
|
6
(+0.058s in Q3)
|
3
|Japan
|
5
(+0.277s in Q3)
|
3
(+0.239s in SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
7
(+0.317s in Q3)
|Miami
|
4
|
4
(+0.019s in SQ3)
|Canada (sprint)
|
3
|
4
(+0.052s in Q3)
|Canada
|
3
|
7
|Monaco
|
8
(+0.141s in Q3)
|
7
|Barcelona
|
4
|
7
(+0.009s in Q3)
|Austria
|
6
|
7
(+0.032s in SQ3)
|Britain (sprint)
|
6
|
8
(+0.155s in Q3)
|Britain
|
6
|
7
(+0.215s in Q3)
|Belgium
|
3
|
5
(+0.477s in Q3)
|Hungary
|
1
|
4
(+0.058s in SQ3)
|Netherlands (sprint)
|
2
|
4
(+0.142s in Q3)
|Netherlands
|
1
|
3
|Italy
|
9
(+0.290s in Q3)
|
7
(+0.470s in Q3)
|Spain
|
1
Mercedes
|George Russell
|9-10
(6-8 without sprints)
|Kimi Antonelli
|
1
|Australia
|
2
(+0.293s in Q3)
|1
|China (sprint)
|
2
(+0.289s in SQ3)
|
2
(+0.222s in Q3)
|China
|
1
|
2
(+0.298s in Q3)
|Japan
|
1
|
6
(+0.402s in SQ3)
|Miami (sprint)
|
2
|
5
(+0.399s in Q3)
|Miami
|
1
|
1
|Canada (sprint)
|
2
(+0.068s in SQ3)
|
1
|Canada
|
2
(+0.068s in Q3)
|
6
(+0.394s in Q3)
|Monaco
|
1
|
1
|Barcelona
|
3
(+0.319s in Q3)
|
1
|Austria
|
4
(+0.301s in Q3)
|
5
(+0.346s in SQ3)
|Britain (sprint)
|
2
|
4
(+0.370s in Q3)
|Britain
|1
|
4
(+0.508s in Q3)
|Belgium
|1
|
7
(+0.281s in Q3)
|Hungary
|4
|
1
|Netherlands (sprint)
|
5
(+0.227s in SQ3)
|2
|Netherlands
|
3
(+0.031s in Q3)
|2
|Italy
|
7
(+0.247s in Q3 - engine penalty)
|
6
(+0.314s in Q3)
|Spain
|
2
Red Bull
|Max Verstappen
|12-3
(8-3 without sprints)
|Isack Hadjar
|no lap time in Q1 – went off
|Australia
|
3
|8
|China (sprint)
|
10
(+0.469s in SQ3)
|8
|China
|
9
(+0.119s in Q3)
|
11
(+0.158s in Q2)
|Japan
|
8
|
5
|Miami (sprint)
|
9
(+0.961s in SQ3)
|
2
|Miami
|
DSQ - technical breach
(+0.825s in Q3)
|
7
|Canada (sprint)
|
8
(+0.101s in SQ3)
|
6
|Canada
|
7
(+0.028s in Q3)
|
2
|Monaco
|
5
(+0.340s in Q3)
|
5
|Barcelona
|
6
(+0.056s in Q3)
|
5
|Austria
|
8
(+0.157s in Q3)
|
3
|Britain (sprint)
|
8
(+0.138s in SQ3)
|
7
(+0.147s in Q3)
|Britain
|
5
|
2
|Belgium
|
10
(no lap time - grid penalty)
|
6
|Hungary
|
8
(+0.131s in Q3)
|Max Verstappen
|4-0
(3-0 without sprints)
|Liam Lawson
|6
|Netherlands (sprint)
|
11
(+0.365s in SQ2)
|7
|Netherlands
|
8
(+0.115s in Q3)
|6
|Italy
|
14
(+0.633s in Q2 - impeded)
|
3
|Spain
|
8
(+0.352s in Q3)
Ferrari
|Charles Leclerc
|
9-10
(7-7 without sprints)
|Lewis Hamilton
|4
|Australia
|
7
(+0.151s in Q3)
|
6
(+0.367s in SQ3)
|China (sprint)
|
4
|
4
(+0.013s in Q3)
|China
|3
|
4
|Japan
|
6
(+0.162s in Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
7
(+0.379s in SQ3)
|
3
|Miami
|
6
(+0.176s in Q3)
|
6
(+0.084s in SQ3)
|Canada (sprint)
|
5
|
8
(+0.108s in Q3)
|Canada
|
5
|
5
(+0.072s in Q3)
|Monaco
|
3
|
10
(no lap time - crash in Q3)
|Barcelona
|
2
|
2
|Austria
|
3
(+0.059s in Q3)
|
4
(+0.327s in SQ3)
|Britain (sprint)
|
1
|
2
|Britain
|
3
(+0.172s in Q3)
|
5
|Belgium
|
6
(+0.002s in Q3)
|
3
(+0.226s in Q3)
|Hungary
|
2
|
3
|Netherlands (sprint)
|
7
(+0.569s in SQ3)
|
6
(+0.064s in Q3)
|Netherlands
|5
|
4
|Italy
|
5
(+0.007s in Q3)
|
5
(+0.006s in Q3)
|Spain
|
4
Williams
|Alexander Albon
|5-12
(3-10 without sprints)
|Carlos Sainz
|
15
|Australia
|DNS
|
18
(+0.544s in SQ1)
|China (sprint)
|
17
|
18
(+0.455s in Q1)
|China
|
17
|
17
(+0.161s in Q1)
|Japan
|
16
|
14
|Miami (sprint)
|
15
(+0.008s in SQ2)
|
16
(+0.378s in Q2)
|Miami
|
14
|
DNS - FP1 crash
|Canada (sprint)
|
10
|
18
(+0.575s in Q1)
|Canada
|
15
|
11
|Monaco
|
12
|
18
(+0.543s in Q1)
|Barcelona
|
16
|
18
(+0.257s in Q1)
|Austria
|
17
|
16
(+0.453s in SQ2)
|Britain (sprint)
|
15
|
16
(+0.120s in Q2)
|Britain
|
15
|
17
(+0.040s in Q1)
|Belgium
|
15
|
19
(+0.037s in Q1)
|Hungary
|
18
|
16
|Netherlands (sprint)
|
18
(+0.142s in SQ1)
|16
|Netherlands
|
17
(+0.022s in Q1)
|
18
(+0.740s in Q1 - engine penalty)
|Italy
|
15
|
16
|Spain
|
17
(+0.005s in Q1)
Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|6-8
(5-6 without sprints)
|Liam Lawson
|
9
(+1.253s in Q3)
|Australia
|
8
|
15
(+0.334s in SQ2)
|China (sprint)
|13
|
15
(+0.019s in Q2)
|China
|14
|
10
|Japan
|
14
(+0.386s in Q2)
|
16
|Miami (sprint)
|
17
(+0.171s in SQ1)
|
17
(+0.538s in Q1)
|Miami
|
12
|
9
|Canada (sprint)
|
DNS
|
9
|Canada
|
12
(+0.349s in Q2)
|
15
(+0.777s in Q2)
|Monaco
|
10
|
11
(+0.255s in Q2)
|Barcelona
|
8
|
10
(+0.052s in Q3)
|Austria
|
9
|
10
(+0.440s in SQ3)
|Britain (sprint)
|
9
|
9
|Britain
|
10
(+0.411s in Q3)
|
8
|Belgium
|
11
(+0.491s in Q2)
|
9
|Hungary
|
11
(+0.405s in Q2)
|Arvid Lindblad
|4-0
(3-0 without sprints)
|Yuki Tsunoda
|10
|Netherlands (sprint)
|
12
(+0.360s in SQ2)
|10
|Netherlands
|
12
(+0.102s in Q2)
|10
|Italy
|
17
(+1.028s in Q1)
|
10
|Spain
|
15
(+0.880s in Q2)
Aston Martin
|Lance Stroll
|3-13
(2-10 without sprints)
|Fernando Alonso
|DNS
|Australia
|
17
|
20
(+0.570s in SQ1)
|China (sprint)
|19
|
21
(+0.792s in Q1)
|China
|19
|
22
(+0.274s in Q1)
|Japan
|21
|
no lap time
|Miami (sprint)
|not classified
|
19
(+0.066s in Q1)
|Miami
|18
|
18
(+0.594s in SQ1)
|Canada (sprint)
|
16
|
21
(+0.999s in Q1)
|Canada
|
19
|
22
(+0.712s in Q1)
|Monaco
|
21
|
21
|Barcelona
|
22
(+0.057s in Q1)
|
22
|Austria
|
21
|
22
(+0.078s in SQ1)
|Britain (sprint)
|
21
|
21
|Britain
|
22
(+0.162s in Q1)
|
22
(+0.175s in Q1)
|Belgium
|
21
|
20
(+0.533s in Q1)
|Hungary
|
16
|
19
|Netherlands (sprint)
|
22
(+0.623s in SQ1 - active aero failure)
|
19
(+0.168s in Q1)
|Netherlands
|
18
|
22
(+0.072s in Q1)
|Italy
|
21
|
DNS
|Spain
|
18
Haas
|Esteban Ocon
|6-12
(4-9 without sprints)
|Oliver Bearman
|
13
(+0.180s in Q2)
|Australia
|
12
|
12
(+0.138s in SQ2)
|China (sprint)
|9
|
13
(+0.341s in Q2)
|China
|10
|
12
|Japan
|
18
(+0.175s in Q1)
|
18
(+0.631s in SQ1)
|Miami (sprint)
|
13
|
15
(+0.205s in Q2)
|Miami
|13
|
14
|Canada (sprint)
|
15
(+0.269s in SQ2)
|
17
(+0.396s in Q1)
|Canada
|
16
|
17
|Monaco
|
19
(+0.092s in Q1)
|
17
(+0.502s in Q1)
|Barcelona
|
15
|
15
(+0.294s in Q2)
|Austria
|
13
|
18
(+0.631s in SQ1)
|Britain (sprint)
|
17
|
17
(+0.110s in Q1)
|Britain
|
14
|
18
(+0.688s in Q1)
|Belgium
|
16
|
15
|Hungary
|
17
(+0.223s in Q1)
|
15
|Netherlands (sprint)
|
17
(+0.225s in SQ1)
|
15
|Netherlands
|
20
(+0.282s in Q1)
|
16
(+0.698s in Q2 - older engine spec)
|Italy
|
12
|
13
|Spain
|DNS (FP3 crash)
Audi
|Nico Hulkenberg
|9-10
(7-7 without sprints)
|Gabriel Bortoleto
|
11
(+0.082s in Q2)
|Australia
|
10
|11
|China (sprint)
|
14
(+0.139s in SQ2)
|11
|China
|
16
(+0.611s in Q2 - crash)
|
13
(+0.397s in Q2)
|Japan
|
9
|
12
(+0.025s in SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
11
|Miami
|
22
(+4,092s in Q1 - brake issue)
|
11
|Canada (sprint)
|
12
(+0.032 in SQ2)
|
11
|Canada
|
13
(+0.185s in Q2)
|
13
|Monaco
|
16
(no lap time in Q2 – Q1 crash)
|
9
|Barcelona
|
12
(+0.233s in Q2)
|
14
(+0.318s in Q2)
|Austria
|
12
|
13
(+0.028s in SQ2)
|Britain (sprint)
|
12
|
13
(+0.615s in Q2)
|Britain
|
11
|
14
(+0.589s in Q2 - hydraulic leak)
|Belgium
|
9
|
10
|Hungary
|
14
(+0.466s in Q2)
|
14
(+0.830s in SQ2)
|Netherlands (sprint)
|
9
|
13
(+0.364s in Q2)
|Netherlands
|
9
|
13
(+0.262s in Q2)
|Italy
|
11
|
11
|Spain
|
12
(+0.165s in Q2)
Alpine
|Pierre Gasly
|13-6
(10-4 without sprints)
|Franco Colapinto
|
14
|Australia
|
16
(+0.769s in Q2)
|7
|China (sprint)
|
16
(+0.922s in SQ2)
|7
|China
|
12
(+0.354s in Q2)
|7
|Japan
|
15
(+0.753s in Q210
|
10
(+0.154s in SQ3)
|Miami (sprint)
|
8
|
9
(0.048s in Q3)
|Miami
|8
|
19
(+1.158s in SQ1)
|Canada (sprint)
|13
|
14
(+0.330s in Q2)
|Canada
|10
|
9
|Monaco
|
14
(+0.233s in Q2)
|
14
(+0.070s in Q2)
|Barcelona
|
13
|
11
|Austria
|
16
(+0.948 in Q2)
|
11
|Britain (sprint)
|
14
(+0.501s in SQ2)
|
12
|Britain
|
19
(+0.976s in Q1)
|
12
|Belgium
|
13
(+0.061s in Q2)
|
12
|Hungary
|
13
(+0.183s in Q2)
|
8
|Netherlands (sprint)
|
13
(+0.719s in SQ2)
|
11
|Netherlands
|
14
(+0.184s in Q2)
|
1
|Italy
|
8
(+0.434s in Q3)
|
14
(+0.715s in Q2)
|Spain
|
9
Cadillac
|Sergio Perez
|10-8
(7-7 without sprints)
|Valtteri Bottas
|
18
|Australia
|
19
(+0.639s in Q1)
|
DNS
|China (sprint)
|21
|
22
(+1.470s in Q1)
|China
|20
|
19
|Japan
|
20
(+0.124s in Q1)
|
19
|Miami (sprint)
|
20
(+0.571s in SQ1)
|
21
(+0.338s in Q1)
|Miami
|
20
|
17
|Canada (sprint)
|
20
(+0.864s in SQ1)
|20
|Canada
|
22
(+0.843s in Q1)
|18
|Monaco
|
20
(+0.536s in Q1)
|19
|Barcelona
|
20
(+0.212s in Q1)
|19
|Austria
|
20
(+0.085s in Q1)
|19
|Britain (sprint)
|
20
(+0.244s in SQ1)
|
20
(+0.713s in Q1)
|Britain
|
18
|
20
(+0.148s in Q1 - deployment issue)
|Belgium
|
19
|
22
(+0.436s in Q1)
|Hungary
|
21
|
21
(+0.073s in SQ1)
|Netherlands (sprint)
|
20
|
22
(+0.229s in Q1)
|Netherlands
|
21
|
20
(+0.231s in Q1)
|Italy
|
19
|
19
|Spain
|
20
(+0.098s in Q1)
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