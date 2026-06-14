Skip to main content

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Recommended for you

All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead

"You helped me achieve this dream" Lewis Hamilton's emotional message on first Ferrari GP win

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
"You helped me achieve this dream" Lewis Hamilton's emotional message on first Ferrari GP win

F1 Barcelona GP: Lewis Hamilton takes maiden Ferrari win as Kimi Antonelli retires late

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
F1 Barcelona GP: Lewis Hamilton takes maiden Ferrari win as Kimi Antonelli retires late

Five quick takeaways from the F1 Barcelona GP

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
Five quick takeaways from the F1 Barcelona GP

Le Mans 24h: Toyota beats BMW, Cadillac for first win in four years

WEC
24 Hours of Le Mans
Le Mans 24h: Toyota beats BMW, Cadillac for first win in four years

Fernando Alonso jokes watching Barcelona GP is “better than in the car”

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
Fernando Alonso jokes watching Barcelona GP is “better than in the car”

LIVE: F1 Barcelona Grand Prix updates - Lewis Hamilton on course for first Ferrari win as Kimi Antonelli retires

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
LIVE: F1 Barcelona Grand Prix updates - Lewis Hamilton on course for first Ferrari win as Kimi Antonelli retires
Results
Formula 1 Barcelona-Catalunya GP

F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead

After winning the Barcelona Grand Prix, Hamilton makes up a lot of ground on Antonelli, who was forced to retire

Fabien Gaillard
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Novak Djokovic arrives in the paddock.

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Carlos Sainz, Williams

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team with Novak Djokovic

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team with Novak Djokovic

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team with Novak Djokovic

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Alexander Albon, Williams

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Drivers' parade

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
George Russell, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
George Russell, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
George Russell, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lando Norris, McLaren

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
40

By winning the Formula 1 Barcelona Grand Prix while championship leader Kimi Antonelli retired, Lewis Hamilton takes 25 points from the Italian's lead, with the gap now reduced to 41 points compared to 66 when arriving in Spain. Third-placed, George Russell moves back to within 50 points of his team-mate.

Read Also:

Among the constructors, this is the first GP of 2026 where Mercedes does not score the most points. Alpine once again placed both its drivers in the points.

Drivers' Championship

Pos Driver Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain
1 ItalyA. AntonelliMercedes 156 18/2 29 25/1 28 31 25/1 -
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 115 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1
3 United KingdomG. RussellMercedes 106 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2
4 MonacoC. LeclercFerrari 75 15/3 19 15/3 10 16 - -
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 73 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 68 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 55 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4
8 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7
9 FranceI. HadjarRed Bull Racing 34 - 4 - - 10 12/4 8/6
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 26 - 8 2/9 - 6 8/6 2/9
11 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19 - 1 - 6 8 - 4/8
12 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 18 6/7 11 - - 1 - -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 12 4/8 - - - 1 6/7 1/10
14 SpainC. SainzWilliams 6 - 2 - 2 2 - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 -
16 FranceE. OconHaas F1 Team 3 - - 1/10 - - 2/9 -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 1 - - - - - 1/10 -
19 GermanyN. HulkenbergAudi   - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac F1 Team   - - - - - - -
21 MexicoS. PerezCadillac F1 Team   - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - -
Read Also:

Constructors' Championship

Pos Teams Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain
1 Mercedes 262 43 55 37 45 39 25 18
2 ItalyFerrari 190 27 40 23 20 37 18 25
3 United KingdomMcLaren 141 10 8 28 48 12 10 25
4 AustriaRed Bull Racing 89 8 4 4 14 27 12 20
5 Alpine 60 1 9 6 7 12 15 10
6 ItalyRacing Bulls 38 4 8 2 - 7 14 3
7 United StatesHaas F1 Team 21 6 11 1 - 1 2 -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - -
10 United KingdomAston Martin Racing 1 - - - - - 1 -
11 United StatesCadillac F1 Team   - - - - - - -
Read Also:

Share Or Save This Story

Previous article "You helped me achieve this dream" Lewis Hamilton's emotional message on first Ferrari GP win

Top Comments
More from
Fabien Gaillard

All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

The starting grid for the 2026 F1 Barcelona GP

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
The starting grid for the 2026 F1 Barcelona GP

Pierre Gasly admits restored Monaco GP podium "won't give me back what I lost"

Formula 1
Formula 1
Monaco GP
Pierre Gasly admits restored Monaco GP podium "won't give me back what I lost"

Latest news

All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead

"You helped me achieve this dream" Lewis Hamilton's emotional message on first Ferrari GP win

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
"You helped me achieve this dream" Lewis Hamilton's emotional message on first Ferrari GP win

F1 Barcelona GP: Lewis Hamilton takes maiden Ferrari win as Kimi Antonelli retires late

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
F1 Barcelona GP: Lewis Hamilton takes maiden Ferrari win as Kimi Antonelli retires late

Feature

Discover prime content

What does Kimi Antonelli still need to improve to become F1 world champion?

Formula 1
By Autosport staff
What does Kimi Antonelli still need to improve to become F1 world champion?

How “reset” Russell fended off “recalibrated” Hamilton for Barcelona GP pole

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
By Stuart Codling
How “reset” Russell fended off “recalibrated” Hamilton for Barcelona GP pole

What we learned from Friday practice at the 2026 Barcelona Grand Prix

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
By Jake Boxall-Legge
What we learned from Friday practice at the 2026 Barcelona Grand Prix

Is Red Bull a victim of F1's ADUO system? The surprising results explained

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
By Ronald Vording
Is Red Bull a victim of F1's ADUO system? The surprising results explained
View more