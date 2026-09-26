Skip to main content

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Recommended for you

Stoffel Vandoorne to leave Peugeot’s WEC Hypercar team after Fuji

WEC
WEC
Fuji
Stoffel Vandoorne to leave Peugeot’s WEC Hypercar team after Fuji

"Great job messing it up" – Why Max Verstappen feels Baku was Red Bull's best chance to win

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan GP
"Great job messing it up" – Why Max Verstappen feels Baku was Red Bull's best chance to win

Fernando Alonso's only goal in no-hope Baku: Save parts for F1's triple-header

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan GP
Fernando Alonso's only goal in no-hope Baku: Save parts for F1's triple-header

F1 2026 qualifying head-to-head: Azerbaijan GP

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan GP
F1 2026 qualifying head-to-head: Azerbaijan GP

WEC cancels Fuji 6 Hours qualifying amid treacherous weather

WEC
WEC
Fuji
WEC cancels Fuji 6 Hours qualifying amid treacherous weather

Thomas Annunziata wins ARCA title on tiebreaker after clashing with teammate Bollman

ARCA
ARCA
Thomas Annunziata wins ARCA title on tiebreaker after clashing with teammate Bollman

Oscar Piastri: I need a tow bar to hook onto Mercedes to fight for Baku win

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan GP
Oscar Piastri: I need a tow bar to hook onto Mercedes to fight for Baku win

Carson Hocevar, Ryan Blaney trade niceties a week after Bristol fight

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Kansas II
Carson Hocevar, Ryan Blaney trade niceties a week after Bristol fight
Formula 1 Azerbaijan GP

F1 2026 qualifying head-to-head: Azerbaijan GP

Here's how things stand in the 2026 team-mate duels following qualifying at Formula 1's Azerbaijan Grand Prix

Ben Vinel
Ben Vinel
Published:
Qualifying sessions

Qualifying sessions

Photo by: Anadolu via Getty Images

After every Formula 1 qualifying session, Motorsport.com publishes each team's qualifying record in terms of team-mate battles.

This record is based exclusively on qualifying results so that grid penalties don't alter the statistics.

When a driver can't put in a representative lap time due to a technical issue or an incident, this will be mentioned in the table.

Read Also:

McLaren

Oscar Piastri

6-14

(6-9 without sprints)

 Lando Norris

5

 Australia Australia

6

(+0.095s in Q3)

5

(+0.083s in SQ3)

 China China (sprint)

3

5

 China China

6

(+0.058s in Q3)

3

 Japan  Japan

5

(+0.277s in Q3)

3

(+0.239s in SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s in Q3)

 United States Miami

4

4

(+0.019s in SQ3)

 Canada Canada (sprint)

3

4

(+0.052s in Q3)

 Canada Canada

3

7

 Monaco Monaco

8

(+0.141s in Q3)

 7
(+0.089s in Q3) 

 Spain Barcelona 

4

7

(+0.009s in Q3)

 Austria Austria

6

7

(+0.032s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

6

8

(+0.155s in Q3)

 United Kingdom Britain

6

7

(+0.215s in Q3)

 Belgium Belgium

3

5

(+0.477s in Q3)

 Hungary Hungary

1

4

(+0.058s in SQ3)

 Netherlands Netherlands (sprint)

2

4

(+0.142s in Q3)

 Netherlands Netherlands

1

3

 Italy Italy

 9

(+0.290s in Q3)

7

(+0.470s in Q3)

 Spain Spain

1

3

 Azerbaijan Azerbaijan

5

(+0.308s in Q3 - technical issue)

Mercedes

George Russell 10-10

(7-8 without sprints)

 Kimi Antonelli

1

 Australia Australia

2

(+0.293s in Q3)
1 China China (sprint)

2

(+0.289s in SQ3)

2

(+0.222s in Q3)

 China China

1

2

(+0.298s in Q3)

 Japan  Japan

1

6

(+0.402s in SQ3)

 United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s in Q3)

 United States Miami

1

1

 Canada Canada (sprint)

2

(+0.068s in SQ3)

1

 Canada Canada

2

(+0.068s in Q3)

6

(+0.394s in Q3)

 Monaco Monaco

1

1

 Spain Barcelona 

 3

(+0.319s in Q3)

1

 Austria Austria

4

(+0.301s in Q3)

5

(+0.346s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

2

4

(+0.370s in Q3)

 United Kingdom Britain 1

4

(+0.508s in Q3)

 Belgium Belgium  1

7

(+0.281s in Q3)

 Hungary Hungary 4

1

 Netherlands Netherlands (sprint)

5

(+0.227s in SQ3)
2 Netherlands Netherlands

3

(+0.031s in Q3)
 2 Italy Italy

7

(+0.247s in Q3 - engine penalty)

6

(+0.314s in Q3)

 Spain Spain

2

1

 Azerbaijan Azerbaijan

16

(+1.889s in Q1 - crash)

Red Bull

Max Verstappen 12-4

(8-4 without sprints)

 Isack Hadjar
no lap time in Q1 – went off Australia Australia

3
8 China China (sprint)

10

(+0.469s in SQ3)
8 China China

9

(+0.119s in Q3)

11

(+0.158s in Q2)

  Japan Japan

8

5

 United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s in SQ3)

2

 United States Miami

DSQ - technical breach

(+0.825s in Q3)

7

 Canada Canada (sprint)

8

(+0.101s in SQ3)

6

 Canada Canada

7

(+0.028s in Q3)

2

 Monaco Monaco

5

(+0.340s in Q3)

5

 Spain Barcelona 

6

(+0.056s in Q3) 

5

 Austria Austria

8

(+0.157s in Q3)

3

 United Kingdom Britain (sprint)

8

(+0.138s in SQ3)

7

(+0.147s in Q3)

 United Kingdom Britain

5

2

 Belgium Belgium

10

(no lap time - grid penalty)

6

 Hungary Hungary

8

(+0.131s in Q3)

8

(+0.581s in Q3)

 Azerbaijan Azerbaijan

4
Max Verstappen 4-0

(3-0 without sprints)

 Liam Lawson
6 Netherlands Netherlands (sprint)

11

(+0.365s in SQ2)
7 Netherlands Netherlands

8

(+0.115s in Q3)
 6 Italy Italy

14

(+0.633s in Q2 - impeded)

3

 Spain Spain

8

(+0.352s in Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

10-10

(8-7 without sprints)

 Lewis Hamilton
4 Australia Australia

7

(+0.151s in Q3)

6

(+0.367s in SQ3)

 China China (sprint)

4

4

(+0.013s in Q3)

 China China 3

4

 Japan  Japan

6

(+0.162s in Q3)

4

 United States Miami (sprint)

7

(+0.379s in SQ3)

3

 United States Miami

6

(+0.176s in Q3)

6

(+0.084s in SQ3)

 Canada Canada (sprint)

5

8

(+0.108s in Q3)

 Canada Canada

5

5

(+0.072s in Q3)

 Monaco Monaco

3

10

(no lap time - crash in Q3) 

 Spain Barcelona 

 2

2

 Austria Austria

 3

(+0.059s in Q3)

4

(+0.327s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

1

2

 United Kingdom Britain

3

(+0.172s in Q3)

5

 Belgium Belgium

6

(+0.002s in Q3)

3

(+0.226s in Q3)

 Hungary Hungary

2

3

 Netherlands Netherlands (sprint)

7

(+0.569s in SQ3)

6

(+0.064s in Q3)

 Netherlands Netherlands 5

4

 Italy Italy

 5

(+0.007s in Q3)

5

(+0.006s in Q3)

 Spain Spain

4
2 Azerbaijan Azerbaijan

6

(+0.495s in Q3)

Williams

Alexander Albon 5-13

(3-11 without sprints)

 Carlos Sainz

15

 Australia Australia DNS

18

(+0.544s in SQ1)

 China China (sprint)

17

18

(+0.455s in Q1)

 China China

17

17

(+0.161s in Q1)

 Japan  Japan

16

14

 United States Miami (sprint)

15

(+0.008s in SQ2)

16

(+0.378s in Q2)

 United States Miami

14

DNS - FP1 crash

 Canada Canada (sprint)

10

18

(+0.575s in Q1)

 Canada Canada

15

11

 Monaco Monaco

12
(+0.028s in Q2)

 18

(+0.543s in Q1)

 Spain Barcelona 

16

18

(+0.257s in Q1)

 Austria Austria

17

16

(+0.453s in SQ2)

 United Kingdom Britain (sprint)

15

16

(+0.120s in Q2)

 United Kingdom Britain

15

17

(+0.040s in Q1)

 Belgium Belgium

15

19

(+0.037s in Q1)

 Hungary Hungary

18

16

 Netherlands Netherlands (sprint)

18

(+0.142s in SQ1)
16 Netherlands Netherlands

17

(+0.022s in Q1) 

 18

(+0.740s in Q1 - engine penalty)

 Italy Italy

15

 16

 Spain Spain

17

(+0.005s in Q1)

13

(+0.372s in Q2)

 Azerbaijan Azerbaijan

 9

Racing Bulls

Arvid Lindblad 6-9

(5-7 without sprints)

 Liam Lawson

9

(+1.253s in Q3)

 Australia Australia

8

15

(+0.334s in SQ2)

 China China (sprint) 13

15

(+0.019s in Q2)

 China China 14

10

 Japan  Japan

14

(+0.386s in Q2)

16

 United States Miami (sprint)

17

(+0.171s in SQ1)

17

(+0.538s in Q1)

 United States Miami

12

9

 Canada Canada (sprint)

DNS

9

 Canada Canada

12

(+0.349s in Q2)

15

(+0.777s in Q2)

 Monaco Monaco

10

11

(+0.255s in Q2)

 Spain Barcelona 

8

10

(+0.052s in Q3)

 Austria Austria

9

10

(+0.440s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

9

9

 United Kingdom Britain

10

(+0.411s in Q3)

8

 Belgium Belgium

11

(+0.491s in Q2)

9

 Hungary Hungary

11

(+0.405s in Q2)

15

(+0.246s in Q2)

 Azerbaijan Azerbaijan

 12
Arvid Lindblad 4-0

(3-0 without sprints)

 Yuki Tsunoda
10 Netherlands Netherlands (sprint)

12

(+0.360s in SQ2)
10 Netherlands Netherlands

12

(+0.102s in Q2)
10  Italy Italy

17

(+1.028s in Q1)

10 

 Spain Spain

15

(+0.880s in Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 3-14

(2-11 without sprints)

 Fernando Alonso
DNS Australia Australia

17

20

(+0.570s in SQ1)

 China China (sprint) 19

21

(+0.792s in Q1)

 China China 19

22

(+0.274s in Q1)

 Japan  Japan  21

no lap time

 United States Miami (sprint)  not classified

19

(+0.066s in Q1)

 United States Miami 18

18

(+0.594s in SQ1)

 Canada Canada (sprint)

16

21

(+0.999s in Q1)

 Canada Canada

19

22

(+0.712s in Q1)

 Monaco Monaco

21

21

 Spain Barcelona 

 22

(+0.057s in Q1)

 22
(+0.421s in Q1)

 Austria Austria

21

22

(+0.078s in SQ1)

 United Kingdom Britain (sprint)

21

21

 United Kingdom Britain

22

(+0.162s in Q1)

22

(+0.175s in Q1)

 Belgium Belgium

21

20

(+0.533s in Q1)

 Hungary Hungary

16

19

 Netherlands Netherlands (sprint)

22

(+0.623s in SQ1 - active aero failure)

19

(+0.168s in Q1)

 Netherlands Netherlands

18

22

(+0.072s in Q1)

 Italy Italy

21

 DNS

 Spain Spain

18

21

(+0.744s in Q1)

 Azerbaijan Azerbaijan

19

Haas

Esteban Ocon 6-13

(4-10 without sprints)

 Oliver Bearman

13

(+0.180s in Q2)

 Australia Australia

12

12

(+0.138s in SQ2)

 China China (sprint) 9

13

(+0.341s in Q2)

 China China 10

12

 Japan  Japan

18

(+0.175s in Q1)

18

(+0.631s in SQ1)

 United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s in Q2)

 United States Miami 13

14

 Canada Canada (sprint)

15

(+0.269s in SQ2)

17

(+0.396s in Q1)

 Canada Canada

16

17

 Monaco Monaco

19

(+0.092s in Q1)

 17

(+0.502s in Q1)

 Spain Barcelona 

15

15

(+0.294s in Q2)

 Austria Austria

13

18

(+0.631s in SQ1)

 United Kingdom Britain (sprint)

17

17

(+0.110s in Q1)

 United Kingdom Britain

14

18

(+0.688s in Q1)

 Belgium Belgium

16

15

 Hungary Hungary

17

(+0.223s in Q1)

15

 Netherlands Netherlands (sprint)

17

(+0.225s in SQ1)

15

 Netherlands Netherlands

20

(+0.282s in Q1)

 16

(+0.698s in Q2 - older engine spec)

 Italy Italy

12

 13

 Spain Spain DNS (FP3 crash)

14

(+0.241s in Q2 - yellow flag)

 Azerbaijan Azerbaijan

11

Audi

Nico Hulkenberg 9-11

(7-8 without sprints)

 Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s in Q2)

 Australia Australia

10
11 China China (sprint)

14

(+0.139s in SQ2)
11 China China

16

(+0.611s in Q2 - crash)

13

(+0.397s in Q2)

 Japan  Japan

9

12

(+0.025s in SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

11

 United States Miami

22

(+4,092s in Q1 - brake issue)

11

 Canada Canada (sprint)

12

(+0.032 in SQ2)

11

 Canada Canada

13

(+0.185s in Q2)

13

 Monaco Monaco

16

(no lap time in Q2 – Q1 crash)

9

 Spain Barcelona 

12

(+0.233s in Q2) 

14

(+0.318s in Q2)

 Austria Austria

12

13

(+0.028s in SQ2)

 United Kingdom Britain (sprint)

12

13

(+0.615s in Q2)

 United Kingdom Britain

11 

14

(+0.589s in Q2 - hydraulic leak)

 Belgium Belgium

9

10

 Hungary Hungary

14

(+0.466s in Q2)

14

(+0.830s in SQ2)

 Netherlands Netherlands (sprint)

9

13

(+0.364s in Q2)

 Netherlands Netherlands

9

13

(+0.262s in Q2)

 Italy Italy

11

11

 Spain Spain

12

(+0.165s in Q2)

18

(+0.121s in Q1)

 Azerbaijan Azerbaijan

17 

Alpine

Pierre Gasly 14-6

(11-4 without sprints)

 Franco Colapinto

14

 Australia Australia

16

(+0.769s in Q2)
7 China China (sprint)

16

(+0.922s in SQ2)
7 China China

12

(+0.354s in Q2)
7 Japan  Japan

15

(+0.753s in Q210

10

(+0.154s in SQ3)

 United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s in Q3)

 United States Miami 8

19

(+1.158s in SQ1)

 Canada Canada (sprint) 13

14

(+0.330s in Q2)

 Canada Canada 10

9

 Monaco Monaco

14

(+0.233s in Q2)

14

(+0.070s in Q2)

 Spain Barcelona 

13

11

 Austria Austria

16

(+0.948 in Q2)

11

 United Kingdom Britain (sprint)

14

(+0.501s in SQ2)

12

 United Kingdom Britain

19

(+0.976s in Q1)

12

 Belgium Belgium

13

(+0.061s in Q2)

12

 Hungary Hungary

13

(+0.183s in Q2)

8

 Netherlands Netherlands (sprint)

13

(+0.719s in SQ2)

11

 Netherlands Netherlands

14

(+0.184s in Q2)

1

 Italy Italy

8

(+0.434s in Q3)

14

(+0.715s in Q2)

 Spain Spain

9

7

 Azerbaijan Azerbaijan

10

(+0.916s in Q3)

Cadillac

Sergio Perez 11-8

(8-7 without sprints)

 Valtteri Bottas

18

 Australia Australia

19

(+0.639s in Q1)

DNS

 China China (sprint) 21

22

(+1.470s in Q1)

 China China 20

19

 Japan Japan

20

(+0.124s in Q1)

19

 United States Miami (sprint)

20

(+0.571s in SQ1)

21

(+0.338s in Q1)

 United States Miami

20

17

 Canada Canada (sprint)

20

(+0.864s in SQ1)
20 Canada Canada

22

(+0.843s in Q1)
18 Monaco Monaco

20

(+0.536s in Q1)
19 Spain Barcelona 

20

(+0.212s in Q1) 
19 Austria Austria

20

(+0.085s in Q1)
19 United Kingdom Britain (sprint)

20

(+0.244s in SQ1)

20

(+0.713s in Q1)

 United Kingdom Britain

18

20

(+0.148s in Q1 - deployment issue)

 Belgium Belgium

19

22

(+0.436s in Q1)

 Hungary Hungary

21

21

(+0.073s in SQ1)

 Netherlands Netherlands (sprint)

20

22

(+0.229s in Q1)

 Netherlands Netherlands

21

20

(+0.231s in Q1)

 Italy Italy

19

19

 Spain Spain

20

(+0.098s in Q1)

20

 Azerbaijan Azerbaijan

22

(+1.632s in Q1 - yellow flag)

Share Or Save This Story

Previous article Oscar Piastri: I need a tow bar to hook onto Mercedes to fight for Baku win
Next article Fernando Alonso's only goal in no-hope Baku: Save parts for F1's triple-header

Top Comments
More from
Ben Vinel

Williams’ long-awaited F1 upgrade is delivering in Baku – but was Q3 an “overachievement”?

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan GP
Williams’ long-awaited F1 upgrade is delivering in Baku – but was Q3 an “overachievement”?

Esteban Ocon fed up after Baku mishap: ‘I don’t deserve all this sh*t’

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan GP
Esteban Ocon fed up after Baku mishap: ‘I don’t deserve all this sh*t’

You Ask The Questions: Esteban Ocon

Formula 1
Belgian GP
You Ask The Questions: Esteban Ocon

Latest news

Stoffel Vandoorne to leave Peugeot’s WEC Hypercar team after Fuji

WEC
WEC WEC
Fuji
Stoffel Vandoorne to leave Peugeot’s WEC Hypercar team after Fuji

"Great job messing it up" – Why Max Verstappen feels Baku was Red Bull's best chance to win

Formula 1
F1 Formula 1
Azerbaijan GP
"Great job messing it up" – Why Max Verstappen feels Baku was Red Bull's best chance to win

Fernando Alonso's only goal in no-hope Baku: Save parts for F1's triple-header

Formula 1
F1 Formula 1
Azerbaijan GP
Fernando Alonso's only goal in no-hope Baku: Save parts for F1's triple-header

F1 2026 qualifying head-to-head: Azerbaijan GP

Formula 1
F1 Formula 1
Azerbaijan GP
F1 2026 qualifying head-to-head: Azerbaijan GP

Feature

Discover prime content

How George Russell claimed his career-best pole margin in F1 Azerbaijan GP qualifying

Formula 1
Azerbaijan GP
By Jake Boxall-Legge
How George Russell claimed his career-best pole margin in F1 Azerbaijan GP qualifying

How the chase to catch Mercedes is unfolding

Formula 1
By Jake Boxall-Legge
How the chase to catch Mercedes is unfolding

What we learned from Thursday practice at the 2026 F1 Azerbaijan GP

Formula 1
Azerbaijan GP
By Jake Boxall-Legge
What we learned from Thursday practice at the 2026 F1 Azerbaijan GP

A look at McLaren and Audi's Baku F1 updates

Formula 1
Azerbaijan GP
By Jake Boxall-Legge
A look at McLaren and Audi's Baku F1 updates
View more